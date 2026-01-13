Erzurum okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Ocak Çarşamba günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve "Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Dondurucu Soğuk ve Kar Etkili: Hissedilen Sıcaklık -18 Dereceye Kadar Düşüyor

Erzurum'da kış şartları etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışı, Çarşamba günü boyunca ise çok bulutlu ve dondurucu soğuk bir hava bekleniyor.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Erzurum'da kar yağışlı bir hava hâkim olacak. Hava sıcaklığı -8 derece, hissedilen sıcaklık ise -12 derece olarak ölçülecek. Rüzgârın saatte 17 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra kar yağışı devam edecek. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık -9 derece, hissedilen sıcaklık -13 derece seviyelerine düşecek. Sabah saatlerine doğru kar yağışı yerini çok bulutlu bir havaya bırakırken sıcaklık -12 ila -13 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise -18 dereceye kadar gerileyecek.

Çarşamba günü boyunca hava çok bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık -10 ila -13 derece aralığında seyrederken, rüzgâr nedeniyle soğuk daha sert hissedilecek. Akşam ve gece saatlerinde de dondurucu soğuk etkisini sürdürecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da önümüzdeki 5 gün boyunca çok soğuk hava etkili olacak, Cuma günü ise kar yağışı bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba: Soğuk, en düşük -13, en yüksek -8 derece

15 Ocak Perşembe: Soğuk, en düşük -18, en yüksek -9 derece

16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, en düşük -17, en yüksek -3 derece

17 Ocak Cumartesi: Soğuk, en düşük -9, en yüksek -4 derece

18 Ocak Pazar: Soğuk, en düşük -19, en yüksek -9 derece

Yetkililer, don, buzlanma ve aşırı soğuk nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.