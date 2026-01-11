Erzurum okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Erzurum'da yarın okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve "Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum Kışın Zirvesinde: Eksi 19 Derecelere Hazır Olun

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında adeta donacak. Kentte beş gün boyunca kış koşulları en üst seviyede hissedilecek ve sıcaklıklar rekor seviyelere yaklaşacak.

12 Ocak Pazartesi günü şehirde kar sağanakları hakim olacak. Haftanın ilk gününde Erzurum'da gün boyu sürecek kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz 0 derece civarında seyredecek. Ancak gece dondurucu etki başlıyor ve sıcaklık eksi 3 dereceye iniyor. Güneyden esecek olan rüzgar, yer yer tipi oluşumuna neden olabilir.

13 Ocak Salı günü kar yağışı devam ederken soğukların şiddeti artıyor. Gündüz sıcaklığı eksi 1 dereceye gerilerken, gece saatlerinde termometrelerin eksi 12 dereceyi görmesi bekleniyor. Yüzde 81 oranındaki nem, soğuğun kemiklere kadar işlemesine sebep olacak. Kar kalınlığının şehir merkezinde önemli ölçüde artması ve köy yollarında ulaşım aksamaları yaşanması öngörülüyor.

14 Ocak Çarşamba günü Erzurum'da haftanın en soğuk gecesi yaşanacak. Kar yağışının durup havanın açılmasıyla birlikte ayazın şiddeti doruğa çıkacak. Gündüz sıcaklığı eksi 9 dereceden yukarı çıkamazken, gece yarısından sonra sıcaklıkların eksi 19 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu ekstrem soğuklar nedeniyle su tesisatlarının donması ve araçların çalışmaması gibi sorunlara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor.

15 Ocak Perşembe günü dondurucu hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Çok bulutlu bir gökyüzünün eşlik edeceği bu günde, en yüksek sıcaklık eksi 10 derece olarak kaydedilecek. Gece ise yine eksi 19 derecelik sert bir soğuk şehri bekliyor. Uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

16 Ocak Cuma günü haftanın son iş gününde kar yağışı hafif sağanaklar şeklinde geri dönüyor. Sıcaklıklar bir miktar yükselse de hala dondurucu seviyelerde kalacak. Gündüz eksi 6, gece ise eksi 14 derece olacak olan sıcaklıklar, kışın Erzurum'daki sert hakimiyetini tescilleyecek. Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını bu beş gün boyunca aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.