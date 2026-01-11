Erzincan okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Erzincan'da yarın okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 12 Ocak Pazartesi günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan İçin Beş Günlük Hava Raporu: Kar ve Dondurucu Soğuklar Geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Erzincan, 12 Ocak ve 16 Ocak 2025 tarihleri arasında kış mevsiminin en sert yüzüyle karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, şehir genelinde bu beş günlük periyotta sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve yağışların kar şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi günü haftaya karmaşık bir hava tablosuyla başlayacak olan Erzincan'da, günün ilk saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Ancak akşam saatlerine doğru sıcaklığın düşmesiyle birlikte yağış tamamen kara dönüşecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın 1 derece olması beklenirken, gece saatlerinde termometreler eksi 1 dereceyi gösterecek. Nem oranının yüzde 89 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyretmesi, soğuğun çok daha keskin hissedilmesine neden olacak.

13 Ocak Salı günü ise kar yağışı aralıklarla devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde kar sağanakları ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklıklar bu tarihten itibaren sert bir düşüş trendine giriyor. Gündüz en yüksek sıcaklık eksi 1 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde Erzincan halkını eksi 9 derecelik dondurucu bir soğuk bekliyor. Kuzeybatıdan esecek olan rüzgarın hızı saatte 8 mili bulacak ve bu durum açık alanlarda hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek.

14 Ocak Çarşamba günü yağış yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bıraksa da soğuklar asıl etkisini bugün gösterecek. Gökyüzünün açık olmasıyla birlikte yaşanan radyasyon kaybı, sıcaklıkların gece eksi 14 dereceye kadar gerilemesine yol açacak. Gündüz dahi sıcaklığın eksi 5 derecenin üzerine çıkması beklenmiyor. Uzmanlar bu tarihte oluşabilecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı sürücüleri uyarıyor.

15 Ocak Perşembe günü gökyüzü tekrar bulutlanacak. Gün boyu çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Erzincan'da akşam saatlerinde kar sağanakları yeniden başlayabilir. Gündüz sıcaklığı eksi 7 derece gibi oldukça düşük bir seviyede kalırken, gece eksi 13 derece civarında seyredecek.

Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma tarihinde ise kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Kar sağanakları gün boyu şehri beyaza bürümeye devam ederken, gündüz sıcaklığı eksi 4 derece, gece sıcaklığı ise eksi 11 derece olacak. Erzincanlıların bu hafta boyunca özellikle gece yolculuklarından kaçınmaları ve yakıt tüketimi konusunda tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.