Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir kasapta ortak denetim gerçekleştirdi.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemelerde; tezgahta satışa sunulan ve dükkanın arka bölümündeki dolaplarda muhafaza edilen etlerin bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi. Bazı etlerin son kullanma tarihinin 2020 yılına (6 yıl öncesine) ait olduğu görüldü. Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutan ekipler, dükkanı mühürleyerek faaliyetine son verdi.

EL KONULDU

İşletmedeki bozuk ve tarihi geçmiş ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince el konularak imha edilmek üzere götürüldü.

"ASLA TAVİZ YOK"

Öte yandan, Çayırova Belediyesinden denetime ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı söz konusuysa sıfır tolerans. Asla taviz yok" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı