Erzincan depreminde yıkım oldu mu? SON DAKİKA! Erzincan depreminde ölü, yaralı var mı?

Erzincan'da 6 Şubat 2026 tarihinde kaydedilen deprem sonrası bölgede yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Depremin etkileri, yıkımın boyutu ve olası can kayıpları merak edilirken; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Erzincan depreminde ölü ya da yaralı olup olmadığı ve hasarın ne kadar olduğu araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde bir deprem meydana geldi.

ERZİNCAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Deprem 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14:16'da gerçekleşti.

ERZİNCAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Depremin büyüklüğü 4.9 (Ml) olarak ölçüldü ve yaklaşık 4.52 kilometre derinlikte meydana geldi.

ERZİNCAN DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Erzincan Valiliği, depremin ardından yapılan saha taramalarında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

ERZİNCAN'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Erzincan, deprem açısından aktif bir bölge olarak biliniyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Erzincan il merkezinin hemen kuzeyinden geçiyor. Erzincan Ovası ise doğrultu atımlı fay sistemleri üzerinde gelişmiş çek-ayır tipi bir havza olarak tanımlanıyor ve bölgede karmaşık faylanma sistemleri bulunuyor.