Ertuğrul Özkök ne dedi? Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında neden soruşturma başlatıldı?

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir sosyal medya yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Gelişmenin ardından kamuoyunda "Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında neden soruşturma başlatıldı?" ve "Ertuğrul Özkök ne dedi?" soruları gündeme geldi. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması ve soruşturmaya konu olan ifadelerin ayrıntıları...

GAZETECİ ERTUĞRUL ÖZKÖK HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir sosyal medya programındaki söylemleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından akşam saatlerinde yapılan resmi bilgilendirmede, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın, gazeteci Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtladığı sosyal medya yayınındaki bazı ifadeler üzerine başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın kapsamına ilişkin bunun dışında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEDİ?

Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan'ın programına konuk oldu. Özkök, programda, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece" dedi.

Özkök, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten.

Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar.

Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasından soruşturma başlattı.