15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'Asırlık Gece' Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, "Asırlık Gece" adlı belgesel dizisinin çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri kapsamında gece saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı.

Belgesel projesinin sahne çekimleri kapsamında köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na giden yönü, 3 gece boyunca saat 01.00 ile 05.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Gece yarısından sonra başlayan çekimler sırasında köprü üzerinde kurduğu belgesel setinden görüntüler de kameralara yansıdı. Belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışının yeniden normale döneceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı