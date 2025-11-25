Haberler

Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de hem özel sektör hem de kamu yönetimi alanında önemli bir kariyere sahip olan Ertan Yıldız, son yıllarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevleriyle dikkat çekiyor. Peki, Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

Ertan Yıldız, Türkiye'nin hem sanayi hem de siyaset alanında dikkat çeken isimlerinden biridir. Kariyeri boyunca finans sektörü, özel sanayi şirketleri ve kamu yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Ertan Yıldız, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Yıldız, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Akademik kariyerini aynı üniversitede mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Yıldız, yüksek mühendis unvanını almıştır.

Profesyonel yaşamına finans sektöründe başlayan Yıldız, 5 yıl boyunca farklı finansal kuruluşlarda görev almıştır. Ardından özel sektöre geçiş yapan Yıldız, sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca ortaklık ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bu süreçte yönetiminde olan şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli başarılar elde etmiştir.

Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ERTAN YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Ertan Yıldız, 1970 yılında doğduğundan 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ERTAN YILDIZ NERELİ?

Ertan Yıldız, Karadeniz Bölgesi'nin incisi Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelmiştir.

ERTAN YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ertan Yıldız, uzun yıllar özel sektörde sanayi şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra, kamu sektörüne geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

Neler kaçıyor neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Bu mide bulandıran yerde üretim yapıyorlardı! Görüntüler dehşet verici
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.