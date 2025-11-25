Ertan Yıldız, Türkiye'nin hem sanayi hem de siyaset alanında dikkat çeken isimlerinden biridir. Kariyeri boyunca finans sektörü, özel sanayi şirketleri ve kamu yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Ertan Yıldız, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Yıldız, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Akademik kariyerini aynı üniversitede mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Yıldız, yüksek mühendis unvanını almıştır.

Profesyonel yaşamına finans sektöründe başlayan Yıldız, 5 yıl boyunca farklı finansal kuruluşlarda görev almıştır. Ardından özel sektöre geçiş yapan Yıldız, sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca ortaklık ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bu süreçte yönetiminde olan şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli başarılar elde etmiştir.

ERTAN YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Ertan Yıldız, 1970 yılında doğduğundan 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ERTAN YILDIZ NERELİ?

Ertan Yıldız, Karadeniz Bölgesi'nin incisi Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelmiştir.

ERTAN YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ertan Yıldız, uzun yıllar özel sektörde sanayi şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra, kamu sektörüne geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.