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Ersan Diamond kimdir, aslen nereli, Ersan Diamond'ın gerçek adı ne?

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Ersan Diamond kimdir, aslen nereli, Ersan Diamond'ın gerçek adı ne?
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Fenerbahçe Liverpool maçında giydiği "totem çoraplarını" 10 bin dolara satışa çıkaracağını açıklamasıyla gündeme gelen Ersan Diamond, hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Sosyal medyadaki lüks mücevher ve saat paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü kuyumcunun hayatı merak konusu oldu.

Kamuoyunda Ersan Diamond lakabıyla tanınan kuyumcunun gerçek adı Ersan Gülmez. İstanbul Nişantaşı'ndaki mağazasıyla tanınan Gülmez, ünlü isimlere özel tasarım mücevherler hazırlamasıyla biliniyor. İşte Ersan Diamond'ın hayatı, kariyeri ve aslen nereli olduğuna dair bilinenler.

ERSAN DİAMOND KİMDİR?

Ersan Diamond, asıl adı Ersan Gülmez olan ünlü bir kuyumcu ve lüks mücevher tasarımcısı. Ailesinin mesleği kuyumculuk olan Gülmez, genç yaşta bu sektöre adım attı. Geleneksel kuyumculuk bilgisini modern tasarımlarla birleştirerek kendi markasını oluşturan Gülmez, İstanbul Nişantaşı'nda lüks bir mücevher mağazası açtı.

Ersan Diamond markasının sahibi olan Gülmez, özellikle tanınmış isimlere yönelik özel tasarım yüzükler, pırlanta mücevherler, saatler, çantalar ve tablolar hazırlıyor. Ünlü kuyumcu, bir dönem "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına da katıldı.

ERSAN DİAMOND GERÇEK ADI NE?

Ersan Diamond'ın gerçek adı Ersan Gülmez. Gülmez, kurduğu Ersan Diamond markası nedeniyle kamuoyunda bu lakapla tanınıyor.

ERSAN DİAMOND ASLEN NERELİ?

Ersan Gülmez'in aslen Elazığlı olduğu biliniyor. Gülmez, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Bazı kaynaklarda ise ünlü kuyumcunun Gaziantep kökenli bir aileden geldiği belirtiliyor.

ERSAN DİAMOND KAÇ YAŞINDA?

Ersan Gülmez, 1986 doğumlu.

ERSAN DİAMOND EVLİ Mİ?

Ersan Gülmez evli ve iki çocuk babası.

ERSAN DİAMOND SOSYAL MEDYA

Ersan Gülmez, sosyal medyada paylaştığı lüks mücevher ve saat videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Ünlü kuyumcunun Instagram hesabının takipçi sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Gülmez'in paylaşımları zaman zaman sosyal medyada tartışmalara neden oluyor.

ERSAN DİAMOND NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Ersan Gülmez, Ağustos 2025'te İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen bir operasyon kapsamında evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltının, Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. Gülmez hakkındaki iddialar, soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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