Erken seçim SON DAKİKA! Erken seçim ne zaman?

Türkiye’de seçim tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşınırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un açıklamaları dikkat çekti. Uçum’un değerlendirmeleri özellikle “erken seçim” kavramı, “seçimlerin yenilenmesi” mekanizması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve olası seçim takvimi üzerinden şekillendi. Peki, erken seçim olacak mı? Erken seçim ne zaman? Detaylar...

ERKEN SEÇİM SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, mevcut anayasal sistemde “erken seçim” kavramının hukuki bir karşılığının bulunmadığını ifade etti. Uçum’a göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde kullanılan doğru tanım “seçimlerin yenilenmesi” mekanizmasıdır.

Uçum, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) beş yıllık sabit sürelerle seçildiğini belirterek, bu yapıda seçimlerin öne alınmasının ancak istisnai şartlarda mümkün olabileceğini vurguladı.

Ayrıca seçimlerin yenilenmesi kararının hem Cumhurbaşkanı hem de TBMM tarafından alınabileceği, ancak bunun olağan dışı koşullara bağlı olduğu ifade edildi.

Uçum’un değerlendirmelerinde, son yıllarda yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmalarının mevcut siyasi ve güvenlik koşulları dikkate alındığında gerçekçi bir zemin oluşturmadığı görüşü de yer aldı.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Mehmet Uçum’un AA Analiz kapsamında yer alan açıklamalarında, Türkiye’nin mevcut durumda olağanüstü bir siyasi kriz içinde olmadığına dikkat çekildi. Uçum, bu nedenle erken seçim beklentilerinin somut bir karşılık bulmasının zor olduğunu savundu.

Değerlendirmelerde, bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve “Terörsüz Türkiye” süreci gibi kritik alanların ülke gündeminde önemli yer tuttuğu belirtildi. Bu çerçevede seçim tartışmalarının öncelikli bir gündem olmaması gerektiği yönünde bir yaklaşım ortaya konuldu.

Uçum ayrıca, mevcut şartlar devam ettiği sürece erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesinin beklenmediğini ifade etti. Buna göre seçimlerin yenilenmesi ihtimali ancak istisnai durumların oluşması halinde değerlendirilebilecek bir mekanizma olarak tanımlandı.

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Erken seçim takvimine ilişkin en dikkat çekici değerlendirme ise olası tarih üzerinden yapıldı. Mehmet Uçum, Türkiye’de bir sonraki genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihinin uygun bir seçenek olabileceğini belirtti.

Uçum’un açıklamasına göre, TBMM’nin 2028 yılı Şubat ayının ikinci haftasında seçimlerin yenilenmesi yönünde karar alması halinde, seçimlerin yasal süreç gereği 16 Nisan 2028 tarihinde yapılması mümkün olabilir.

Bu tarihin ayrıca sembolik bir anlam taşıdığı da ifade edildi. 16 Nisan tarihinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halk oylamasıyla kabul edildiği referandum günüyle örtüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinildi. Uçum, mevcut anayasal çerçevede yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını, TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması halinde Erdoğan’ın “istisnai adaylık” kapsamında son kez aday olabileceğini belirtti.