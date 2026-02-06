Türkiye siyasetinde "erken seçim" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Erken seçim olacak mı 2026? Erken seçim ne zaman, hangi tarihte olur? Mustafa Elitaş tarih verdi! Detaylar...

ERKEN SEÇİM OLACAK MI 2026?

Elitaş, erken seçim tartışmalarına dair şunları ifade etti:

"Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum."

Açıklamalar, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim talebinin ardından gündeme geldi. Elitaş, Özel'in bu konudaki görüşüne yönelik olarak da şu ifadeyi kullandı:

"Sayın Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim."

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE OLUR?

Mustafa Elitaş, seçimlerin öne alınması konusunda mevsimsel faktörlere dikkat çekti ve ekledi:

"Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir."

Bu açıklamalar, 2027 Kasım ayı genel seçim, 2028 Kasım ayı yerel seçim ve 2029 Kasım ayı seçimleri çerçevesinde değerlendirildi. Elitaş, seçimlerin birkaç ay veya hafta öne alınmasının teknik olarak "seçimin yenilenmesi" olarak adlandırıldığını ve bunun Anayasa'da da hüküm altına alındığını belirtti:

"Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut. O şekilde değerlendirmek gerekir."

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLUR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim konusundaki açıklamaları da tartışmaları pekiştirdi. Bahçeli, bu hafta yaptığı açıklamada, erken seçimin gündemde olmadığını vurguladı:

"CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır."

Elitaş, Bahçeli'nin bu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Özel'in eski günlerin siyaset ortamında yetişip, yeni olayları tam özgür bir şekilde özümseyemediği için 'erken seçim' dediğini öne sürdü."