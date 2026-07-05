Haberler

35 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu

35 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Cenaze otopsi için Ankara Adli Tıp'a gönderildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve yaklaşık 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık 18 gündür sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ekipler bir sonuç alamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz cuma günü sonlandırılmıştı. Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban ise hayvanlarını ormanlık alanda otlattığı sırada yoğun koku gelmesi üzerine ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi üniformalı meydan okuma! Resti çekti
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden patladı! Gökyüzü külle kaplandı
Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti