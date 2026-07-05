35 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve yaklaşık 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık 18 gündür sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ekipler bir sonuç alamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz cuma günü sonlandırılmıştı. Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban ise hayvanlarını ormanlık alanda otlattığı sırada yoğun koku gelmesi üzerine ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı