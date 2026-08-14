Erhan Çelik'in eşi neden öldü? Özlem Gültekin neden vefat etti?

İzmir’de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, kliniğinde geçirdiği ağır kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gültekin’in vefatının ardından mesleki kariyeri, yaşı ve Erhan Çelik ile evliliği yeniden gündeme geldi. Cenaze programının da belli olmasıyla birlikte Özlem Gültekin’in hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

ERHAN ÇELİK'İN EŞİ NEDEN ÖLDÜ? ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN VEFAT ETTİ?

Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi. İzmir’deki kliniğinde aniden rahatsızlanan Gültekin’e yanında bulunan doktor meslektaşları tarafından müdahale edildi. Ancak geçirdiği ağır kalp krizi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Özlem Gültekin’in cenazesinin 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı açıklandı. Gültekin’in naaşının Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

"BİNLERCE KADININ VE ANNENİN HAYATINA DOKUNDU"

Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Op. Dr. Özlem Gültekin’in çok sayıda kadın ve annenin hayatına dokunduğu vurgulanarak başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

ERHAN ÇELİK İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin evliliği, Erhan Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurulmuştu.

2020 yılında bir erkek çocukları dünyaya gelen çiftin, ilerleyen süreçte fikir ayrılıkları ve geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecine girdiği öğrenilmişti. Bir süredir devam eden boşanma davası, Gültekin’in vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan bir hekimdi. Biyografisinde yer alan bilgilere göre 1977 yılında doğan Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim hayatına başladı.

2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Gültekin, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda derece elde ederek aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimi aldı.

Meslek hayatına akademik alanda başlayan Gültekin, 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Daha sonra farklı özel sağlık kuruluşlarında ve devlet hastanesinde çalışan Gültekin, ilerleyen yıllarda İzmir’de kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeyi sürdürdü.

Kadın hastalıkları, gebelik ve doğum alanlarında çalışmalar yapan Özlem Gültekin, mesleki kariyerinin yanı sıra Erhan Çelik ile evliliğiyle de kamuoyunun tanıdığı isimler arasında yer aldı.