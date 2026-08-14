Erhan Çelik'in eşi neden öldü? Özlem Gültekin neden vefat etti?

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Erhan Çelik’in bir süredir boşanma davası devam eden eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. İzmir’deki kliniğinde aniden rahatsızlanan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Özlem Gültekin’in ölüm nedeni, mesleki geçmişi ve Erhan Çelik ile evliliği merak konusu oldu.

ERHAN ÇELİK'İN EŞİ NEDEN ÖLDÜ? ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Özlem Gültekin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. İzmir’deki kliniğinde aniden fenalaşan Gültekin’e, yanında bulunan doktor meslektaşları tarafından müdahale edildi.

Ancak geçirdiği ağır kalp krizi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

"BİNLERCE KADININ VE ANNENİN HAYATINA DOKUNDU"

Özlem Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda Gültekin’in çok sayıda kadın ve annenin hayatına dokunduğu vurgulanırken, cenaze bilgileri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onlarca kadının & annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak, Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle... Başımız sağ olsun..."

Gültekin’in mesleki geçmişi de kadın hastalıkları ve doğum alanındaki uzun yıllara dayanan çalışmalarını ortaya koyuyor. Kendi biyografisinde 2000 yılında tıp fakültesinden mezun olduğu ve uzmanlık eğitimini aynı üniversitede tamamladığı bilgisi yer alıyor.

CENAZE İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Op. Dr. Özlem Gültekin’in cenaze programı 14 Ağustos 2026 Cuma günü olarak açıklandı. Gültekin’in cenaze namazı, ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak.

Gültekin’in naaşı, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

2019'DA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında evlenmişti. Çiftin evliliği, Erhan Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurulmuştu. Dönemin haberlerinde çiftin İzmir’de düzenlenen törenle dünyaevine girdiği aktarılmıştı.

2020 yılında ise çiftin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları ve geçimsizlik yaşayan Erhan Çelik ile Özlem Gültekin’in karşılıklı boşanma davası açtığı öğrenilmişti.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan bir doktordu. Kendi biyografisine göre 1977 yılında doğduğu belirtilen Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı.

2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Gültekin, ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye genelinde derece yaparak aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisas yaptı.

Meslek hayatının ilk döneminde 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda görev yapan Gültekin, 2005 yılında Özel Şifa Hastanesi’nde çalıştı.

2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlayan Gültekin, 2009-2010 döneminde Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde görev yaptı. Daha sonraki yıllarda İzmir’de özel sağlık kuruluşlarında ve kendi kliniğinde mesleki çalışmalarını sürdürdü. Kendi sitesinde kadın hastalıkları, gebelik ve doğum alanlarında çeşitli hizmetler verdiği belirtiliyor.

Gültekin’in İzmir Alsancak’taki kliniği de sağlık platformlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite alanlarında hizmet veren bir klinik olarak yer alıyor.

Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Özlem Gültekin, özel hayatının yanı sıra hekimlik kariyeriyle de kamuoyunda tanınan isimlerden biri olmuştu.