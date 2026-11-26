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Eren Kaşıkçı neden öldü, otopsi sonucu ne çıktı soruları, raporun ortaya çıkmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın, kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, Kaşıkçı'nın kalp damarlarında aterom plaklarına bağlı ileri derecede daralma tespit edildi. Toksikolojik incelemede ise kanında alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmadı.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporuna göre Eren Kaşıkçı, kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda, "ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği" kanaatine varıldığı belirtildi. Kaşıkçı'nın şeker hastası olduğu da biliniyordu.

OTOPSİ SONUCU NE ÇIKTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporu savcılık dosyasına girdi. Raporda, Kaşıkçı'nın kalbini besleyen koroner damarlarda aterom plaklarına bağlı ileri derecede daralma olduğu tespit edildi. Kalp kası liflerinde değişiklikler ve kalp dokusunda fibrozis, yani dokuda sertleşme olduğu da belirlendi.

İncelemede Kaşıkçı'da tiroid kanseri tespit edildi. Beyinde ise geçmişte yaşanmış bir beyin damar hastalığına işaret eden 1,1 santimetrelik bir yumuşama alanı bulundu. Raporda, tiroid kanseri ve geçmişteki beyin damar hastalığının ölüm nedeni olmadığı vurgulandı.

KANINDA YASAKLI MADDE VAR MIYDI?

Toksikolojik incelemede Eren Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmadı.

EREN KAŞIKÇI NASIL ÖLÜ BULUNDU?

Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kumköy'deki evinde bir arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarıştı. 14 Ocak 2022'de yapılan finalde Hasan Biltekin'i geride bırakarak şampiyon oldu. Yarışmada "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Kaşıkçı, şampiyonluğunun ardından kendi restoran markasıyla gastronomi alanında çalışmalarını sürdürdü.