Eren Kaşıkçı neden öldü, hasta mıydı? MasterChef şef Eren Kaşıkçı öldü mü, ölüm sebebi ne?

Masterchef Türkiye’nin 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı’dan acı haber geldi. Kaşıkçı’nın İstanbul Kilyos’taki evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü? Detaylar...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ÖLDÜ MÜ?

Masterchef Türkiye programında 2021 yılında birinci olan Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı’nın evinde hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede ünlü şefin hayatını kaybettiği tespit edildi.

“Kızıl Sakal” lakabıyla bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni hakkında paylaşılan bilgilerde kesin bir açıklamaya yer verilmedi. Kaşıkçı’nın ölümü şüpheli görülürken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar, yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Şef Eren Kaşıkçı’nın neden hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. İstanbul Kilyos’taki evinde hareketsiz halde bulunan Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesiyle belirlendi. Paylaşılan bilgilerde ölüm nedenine ilişkin kesin bir bulgu ya da açıklama bulunmuyor.

Kaşıkçı’nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, ünlü şefin ölümüne ilişkin ayrıntıların belirlenmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Eren Kaşıkçı’nın kesin ölüm sebebi konusunda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Masterchef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.