Eren Elmalı Galatasaray Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Galatasaray, kritik mücadele öncesinde bazı önemli isimlerinden faydalanamayacak. Osimhen, Jakobs ve Singo kadroda yer alamazken, Eren Elmalı'nın maçta görev alıp almayacağı ise teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ KADRO DETAYLARI

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde kadro planlamasında önemli eksiklerle karşı karşıya. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Metahan Baltacı da kadro dışında kalırken, milli takım görevinde bulunan Ismail Jakobs ve Victor Osimhen karşılaşmada yer almayacak. Ayrıca Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmediği duyuruldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

TRABZONSPOR CEPHESİNDE SON DURUM

Trabzonspor'da da önemli eksikler dikkat çekiyor. Rayyan Baniye, Okay Yokuşlu, Savic, Visca ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor. Onuachu ile Oulai ise milli takımda oldukları için mücadelede forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Boran Başkan ve kamp kadrosuna alınmayan Arif Boşluk da maçta görev yapamayacak.

Bordo-mavililerin Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Salih Makloçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıoğlu, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan ve Anthony Nwakaeme.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Her iki takımda da hücum hattında yaşanan eksikler, teknik direktörleri farklı planlara yönlendiriyor. Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor cephesinde ise Felipe Augusto'nun ileri uçta görev alacağı tahmin ediliyor.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde öne çıkıyor:

Galatasaray:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Trabzonspor:

Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Wagner Pina, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Zubkov, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Felipe Augusto

EREN ELMALI İÇİN KRİTİK KARAR

Cezasının sona ermesinin ardından takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalindeki Trabzonspor mücadelesi için hazır hale gelmeye başladı. Fiziksel eksiğini kapatmaya çalışan tecrübeli oyuncunun eski takımına karşı sahada olup olmayacağı, maç saatinde netlik kazanacak.