Erden Timur kimdir, gözaltına mı alındı? Erden Timur neden gözaltına alındı?

Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Operasyonlar kapsamında adı sıkça geçen bir isim, yeniden gündemde: Erden Timur… Peki, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur bu kez neden soruşturmanın merkezinde? Gözaltına alındığı iddiaları doğru mu? Futbol camiası bu gelişmeyi konuşuyor ve gözler bir kez daha bu isimde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır. Erden Timur, dağıtılabilir kar üzerinden en az yüzde yüzde 51'ini toplumsal fayda sağlamak için Nef vakfını 2015 yılında kurmuştur.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

ERDEN TİMUR GÖZALTINA ALINDI MI?

Evet, Erden Timur da dahil olmak üzere 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında Erden Timur dahil 24 şüpheli bugün gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Erden Timur, yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında gözaltına alındı. MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, HTS analizleri ve önceki operasyonlardan gelen dijital materyaller incelendi. Banka hesaplarının ve finansal işlemlerinin incelenmesi sonucunda 6222 sayılı Kanun'un 11. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 7258 sayılı maddesine muhalefet ettiği değerlendirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında toplam 29 şüpheliye gözaltı ve yakalama kararı verildi. Bunlar arasında 14 futbolcu, kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynayan kişiler, bir TFF çalışanı ve daha önceki operasyonlarda yakalanan şüphelilerle bağlantılı finansal işlemleri olan diğer kişiler bulunuyor. Ayrıca Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynayan 6 kişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

GÖZLEMCİLER DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ Mİ?

Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 5'i üst klasman, 25'i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemciyi PFDK'ya sevk etti. Gözlemciler hakkında futbol müsabakalarında bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbir kararı alındı.

BAHİS SORUŞTURMASI NE KADAR GENİŞ?

Daha önce 152 hakem PFDK'ya sevk edilmiş ve bazı hakemlere 8–12 ay hak mahrumiyeti uygulanmıştı. 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının bulunduğu 21 şüpheliden 18'i gözaltına alınmış, futbolculara da 45 gün–12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları verilmişti. Soruşturma hakemler, futbolcular, yöneticiler ve gözlemcileri kapsayacak şekilde genişleyerek hem disiplin hem de adli yaptırımlarla devam ediyor.