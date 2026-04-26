Erdal ile Ece filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Erdal ile Ece çekim yılı ve konusu ile ilgili tüm detaylar netleşti. 23 Şubat 2024 tarihinde vizyona giren film, bir oto sanayi ustası olan Erdal ile kurumsal hayatta yönetici olan Ece’nin çatışmalarla dolu ancak sevgi dolu evliliğini ele alıyor. Çekimlerinin büyük bir bölümü 2023 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen film, özellikle Maslak ve Levent gibi plazalar bölgesinin yanı sıra sanayi sitelerinin gerçekçi atmosferini izleyiciye sunuyor. Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen’in başrol performanslarıyla devleştiği Erdal ile Ece filminin oyuncu kadrosu, merak edilen sonu ve set arkası bilgileri haberimizde.

ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başarısının en büyük anahtarı, birbirine taban tabana zıt iki karakteri canlandıran oyuncuların performansıdır. Kadroda yer alan isimler şöyledir:

• Şahan Gökbakar (Erdal): Oto sanayide çalışan, dobra, geleneksel ve dağınık bir koca.

• Seda Türkmen (Ece): Kurumsal bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan, disiplinli, modern ve titiz bir eş.

• Selahattin Mutlu: Erdal’ın sanayideki ortağı ve yakın arkadaşı.

• Kerem Poyraz Kayaalp: Çiftin hayatındaki kilit karakterlerden biri.

ERDAL İLE ECE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, hayat görüşleri birbirinden tamamen farklı olan bir çiftin evliliğini üç ana hikâye (Diyetisyen, Oto Sanayi ve Yılbaşı Gecesi) üzerinden anlatır. Erdal, vaktinin çoğunu oto sanayide modifiye işleriyle geçiren, futbol ve arkadaş çevresine düşkün biridir. Ece ise plazaların dünyasında, sağlıklı yaşam ve kariyer odaklı bir hayat sürmektedir. Bu iki ayrı dünyanın aynı çatı altında çarpışması; diyet krizlerinden iş yemeklerine, sanayi kavgalarından özel gün kutlamalarına kadar pek çok trajikomik durumu beraberinde getirir.

ERDAL İLE ECE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

• ÇEKİM YERLERİ: Hikâye gereği İstanbul’un kozmopolit yapısını kullanan film, İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Ece’nin iş dünyası için Maslak ve Levent’teki plazalar kullanılırken, Erdal’ın sahneleri için şehrin gerçek oto sanayi siteleri set olarak kullanılmıştır.

• ÇEKİM YILI: Filmin çekimleri 2023 yılında tamamlanmış ve yapım 23 Şubat 2024 tarihinde vizyona girmiştir.

Film, klasik bir dramatik sondan ziyade, evliliğin sürekliliğine dair bir mesajla biter. Üç farklı bölümde de izlediğimiz büyük tartışmaların, kıskançlık krizlerinin ve zıtlaşmaların ardından Erdal ve Ece her seferinde birbirlerine olan bağlarını hatırlar. Finalde, her ne kadar karakterleri hiç değişmese ve çekişmeler bitmese de, sevginin tüm bu kusurları örttüğü ve ikilinin tüm farklılıklarına rağmen "bir" olmayı başardığı görülür. İzleyiciye, "ideal aşk yoktur, emek verilen ilişki vardır" mesajı verilerek sıcak bir finalle perde kapatılır.