Erdal Beşikçioğlu gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Erdal Beşikçioğlu neden gözaltına alındı? Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından "Erdal Beşikçioğlu gözaltına mı alındı?", "Erdal Beşikçioğlu neden gözaltına alındı?" ve "Erdal Beşikçioğlu kimdir?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. O

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Paylaşılan bilgilere göre Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyona ilişkin resmi makamlardan şu ana kadar soruşturmanın içeriği, suçlamaların kapsamı veya gözaltı işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgi, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında işlem yapıldığı yönündedir. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacaktır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu olarak görev yapan Beşikçioğlu, uzun yıllar tiyatro sahnesinde birçok farklı oyunda rol aldı. Sanat kariyerinin yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Televizyon ve sinema kariyerinde ise özellikle canlandırdığı "Behzat Ç." karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Tatlı Hayat", "Köprü", "Adı Efsane" ve "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinema projelerinde de yer alan Beşikçioğlu, uzun yıllar oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kazanmasının ardından Etimesgut Belediye Başkanı olarak görevine başladı. Mevcut süreçte ise Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Operasyona ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.