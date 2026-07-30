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Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü
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Samsun’da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin acil servis bölümünün üst katındaki cama kurşun isabet etmesi paniğe neden oldu. Kısa sürede silahla birlikte yakalanan şüpheli, silahı denemek için boş arazide ateş açtığını söyledi.

Samsun'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil servis bölümünün üst katındaki cama kurşun isabet etmesi paniğe neden oldu. Olayın şüphelisi, polis tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

ACİL GİRİŞİNE İSABET ETTİ

Olay, dün akşam Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane yakınında silah sesi duyulması üzerine yapılan incelemede, acil hasta girişinin bir üst katındaki cama mermi isabet ettiği tespit edildi. 

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerindeki 1 adet mermi çekirdeği muhafaza altına alınırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi C.A. (30) gece olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

SİLAHI DENEMEK İSTEMİŞ

İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen C.A.'nın silahı denemek amacıyla hastanenin arkasındaki ıssız alanda ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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