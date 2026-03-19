20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Türkiye'nin açıkhava reklamcılığı sektöründe yıllardır önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Eğitim hayatı, erken dönem iş deneyimleri ve günümüzde yürüttüğü profesyonel faaliyetler ile sektöre kazandırdığı değerler, onu iş dünyasında saygın bir konuma taşımıştır. Peki, Eray Yazgan kimdir, ne iş yapıyor? Eray Yazgan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ERAY YAZGAN KİMDİR?

Eray Yazgan, İstanbul'da doğmuş ve Galatasaray Lisesi 126. devre mezunu olarak eğitim hayatına sağlam bir temel atmıştır. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Yazgan, genç yaşta iş hayatına atılarak hem akademik hem de profesyonel birikimini erken dönemde geliştirmiştir.

Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatı, onun girişimcilik ruhunu ve profesyonel disiplinini şekillendirmiştir. Bu deneyim, Yazgan'ın ilerleyen yıllarda açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşmasının temelini oluşturmuştur.

Eray Yazgan, akademik eğitimi sırasında ekonomi alanındaki bilgilerini iş dünyasında uygulama fırsatı bulmuş ve bunu başarılı bir şekilde değerlendirmiştir. Ayrıca iyi derecede Fransızca bilmesi, uluslararası iş ilişkilerinde de önemli avantaj sağlamaktadır.

ERAY YAZGAN NE İŞ YAPIYOR?

Eray Yazgan'ın kariyeri, açıkhava reklamcılığı sektöründe satış ve pazarlama odaklı olarak şekillenmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı kariyerinde, açıkhava reklam satış ve pazarlama alanında önemli deneyimler kazanmıştır.

Daha sonra News Outdoor'da yönetici pozisyonunda görev alan Yazgan, 2007 – 2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğü'nü yürütmüştür. Buradaki başarıları, Türkiye'nin öncü açıkhava reklam şirketlerinde stratejik yönetim ve operasyonel liderlik konusunda yetkinliğini göstermiştir.

Günümüzde ise SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Bu şirketler aracılığıyla Türkiye'de reklamcılık ve medya hizmetleri sektörüne yön veren projelere imza atmaktadır.

ERAY YAZGAN KAÇ YAŞINDA?

Eray Yazgan, 2026 itibarıyla 50 yaşındadır.

ERAY YAZGAN NERELİ?

Eray Yazgan, Türkiye'nin kültürel ve ekonomik merkezi olan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'da başlayan eğitim ve iş hayatı, Yazgan'ın şehirle olan güçlü bağını pekiştirmiş ve profesyonel ağını genişletmesine katkı sağlamıştır.