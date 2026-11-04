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Eray Birniçan kimdir? Futbolu bırakan eski kaleci Fenerbahçe'nin teknik ekibinde

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Eray Birniçan kimdir? Futbolu bırakan eski kaleci Fenerbahçe'nin teknik ekibinde
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 11 kişilik teknik ekibindeki isimlerden biri, Ağustos 2025'te futbolu bırakan eski kaleci Eray Birniçan. Gaziantepspor, Kasımpaşa ve Konyaspor formalarını giyen Birniçan, genç milli takımlarda 13 maça çıktı. Peki, Eray Birniçan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Profesyonel kariyerini Ağustos 2025'te noktalayan eski kaleci Eray Birniçan, aradan bir yıl geçmeden Fenerbahçe'nin teknik ekibine giriyor. İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu'nun 11 kişilik ekibinde Birniçan'ın adı da var.

Birniçan, 22 yıllık futbolculuk kariyerinde 10 kulübün kadrosunda yer aldı.

ERAY BİRNİÇAN EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE Mİ?

Eray Birniçan, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibinde yer alacak 11 isimden biri. Listeyi 4 Kasım 2026'da spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu paylaştı.

Ekipte İlker Püren, Hakan Özmert ve Özden Öngün de bulunuyor. Öngün de Birniçan gibi bir dönem Konyaspor'un kalesini korudu: 2003-2008 arasında Konya ekibiyle 99 maça çıktı, 2014'ten beri kaleci antrenörü olarak çalışıyor. Listeye göre ekibe adı açıklanmayan bir yabancı antrenör de katılacak.

ERAY BİRNİÇAN KİMDİR?

Eray Birniçan, 2003-2025 arasında Süper Lig ve alt liglerde oynayan Türk kaleci. Futbola 1999'da Yıldırım Bosna'nın altyapısında başladı, 2003'te aynı kulüpte profesyonel oldu.

2006'da Konyaspor'a transfer oldu. Konya ekibindeki ilk döneminde 2008-2009 sezonunu kiralık olarak Samsunspor'da geçirdi.

ERAY BİRNİÇAN KAÇ YAŞINDA?

Eray Birniçan 38 yaşında. 20 Temmuz 1988'de doğdu.

ERAY BİRNİÇAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eray Birniçan, Konyaspor'dan sonra 2010'da Gaziantepspor'a geçti ve üç sezon orada kaldı. 2013-2014 sezonunu Çaykur Rizespor'da geçirdi, ardından bir sezonluğuna Gaziantepspor'a döndü ve bu dönemde 12 lig maçında kaleyi korudu.

2015'te Kasımpaşa'ya imza attı ve dört yıl İstanbul ekibinde kaldı. 2019-2020 sezonunda Alanyaspor kadrosundaydı. 2020'de ikinci kez Konyaspor'a döndü; bu dönem 2022'ye kadar sürdü.

Son üç sezonunu alt liglerde geçirdi. 2022-2023'te Kastamonuspor 1966'da 28 lig maçına çıktı, sonra Belediye Derincespor ve Karacabey Belediyespor formalarını giydi.

ERAY BİRNİÇAN MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Eray Birniçan A Milli Takım'da oynamadı ama genç milli takımlarda forma giydi. 2004-2007 arasında dört yaş kategorisinde toplam 13 maça çıktı: U17'de 3, U18'de 2, U19'da 5, U21'de 3.

ERAY BİRNİÇAN NE ZAMAN FUTBOLU BIRAKTI?

Eray Birniçan, Ağustos 2025'te futbolu bıraktı. Karacabey Belediyespor'daki 2024-2025 sezonu kariyerinin son sezonu oldu. Birniçan, kramponları astıktan sonra antrenörlüğe yöneldi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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