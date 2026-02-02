İngiltere siyasetinin önde gelen isimlerinden Lord Peter Mandelson, son günlerde Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle yeniden gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan ödemeler ve yazışmalar, Mandelson'ın kariyerinde ciddi bir gölge oluştururken, eski Kabine Bakanı ve diplomat, İşçi Partisi üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Peki, Epstein dosyasında adı geçen Lord Peter Mandelson kimdir? Lord Peter Mandelson kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EPSTEIN DOSYASINDA ADI GEÇEN LORD PETER MANDELSON KİMDİR?

İngiltere siyasetinde uzun yıllardır etkili bir isim olan Lord Peter Mandelson, son dönemde Jeffrey Epstein ile bağlantı iddialarıyla gündeme geldi. Eski Kabine Bakanı ve İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Mandelson, İşçi Partisi'nin önde gelen politik figürlerinden biri olarak tanınıyordu. Ancak ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde ortaya çıkan yeni ödemeler ve yazışmalar, onun kariyerinde ciddi bir gölge oluşturdu.

Mandelson, özellikle İngiltere'de hükümet içinde üstlendiği stratejik rollerle dikkat çekti. Hem eski Başbakan Gordon Brown'ın Orta Doğu Özel Sekreteri hem de diplomatik görevlerde aktif olarak yer aldı. Kenya'da Nairobi Büyükelçiliği ve Pakistan'da İslamabad Büyükelçiliği görevleri, onun uluslararası ilişkiler alanındaki deneyimini pekiştirdi. Ancak 2025 yılında Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine dair ortaya çıkan iddialar, onun İşçi Partisi üyeliğinden istifa etmesine yol açtı.

ABD'de yayımlanan belgelerde, 2003 ve 2004 yıllarında Epstein tarafından Mandelson'a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Mandelson'ın bu ödemelerle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda "doğru olduğuna inanmadığı suçlamalarla ilişkilendirildiğini" belirtmesi, sürecin tartışmalı bir boyut kazandığını gösteriyor.

LORD PETER MANDELSON KAÇ YAŞINDA?

Lord Peter Mandelson, 21 Ekim 1953 doğumludur. Bu bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

LORD PETER MANDELSON NERELİ?

Lord Peter Mandelson, İngiltere doğumludur. İngiltere'nin önde gelen politik ailelerinden gelen Mandelson, genç yaşta siyasete adım atarak İşçi Partisi içinde hızla yükseldi. Londra merkezli olarak başlayan siyasi kariyeri, onun uluslararası diplomasi görevlerine kadar uzandı.

EPSTEİN DOSYASI VE MANDELSON'IN İSTİFASI

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarına dair yeni iddiaların ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne gönderdiği istifa mektubunda, "daha fazla utanç yaratmak istemediğini" belirterek parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını bildirdi. Mektubunda, 20 yıl önce yapıldığı iddia edilen mali ödemelere ilişkin suçlamaların doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan bilgilere göre, Epstein, 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson'a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar ödeme yaptı. Mandelson, bu ödemelerin doğruluğundan emin olmadığını belirterek, Epstein'ı tanımış olmaktan ve onun mahkumiyetinin ardından ilişkilerini sürdürmekten pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Ayrıca, 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda Mandelson'ın Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği görüldü. Bu yazışmalar, Mandelson'ın Epstein ile ilişkisini gözler önüne sererken, İngiltere siyaseti üzerinde ciddi yankılar yarattı.

MANDELSON'IN DİPLOMASİ KARİYERİ

Lord Peter Mandelson, diplomasi kariyerine 1997'de adım atmış ve farklı görevlerde bulunmuştu. 2007'de eski Başbakan Gordon Brown'ın Orta Doğu Özel Sekreterliği'ni üstlendi. Ardından Nairobi Büyükelçiliği ve Pakistan İslamabad Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Pakistan'daki görevi 2023'te sona eren Mandelson, Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü olarak görev yaparken Ekim 2025'te İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmış, ancak bu göreve başlamamıştı.