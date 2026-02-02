Epstein dosyası video ve görseller nerede yayımlandı? Tamamı yayımlanacak mı?

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yeni bir belge paketinin daha erişime açıldığını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında, yürütülen çalışmanın ayrıntıları ve yayımlanan materyallerin kapsamı kamuoyuyla paylaşıldı.

EPSTEİN DOSYASI TAMAMI NEREDE?

Todd Blanche, basın toplantısında Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan belgelerin, ilgili yasa doğrultusunda kamuoyunun erişimine açıldığını söyledi. Son paylaşımla birlikte toplamda 3,5 milyon belgenin açık hale geldiğini belirten Blanche, bu sürecin bakanlık bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma sonucu tamamlandığını dile getirdi.

Blanche, ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına şeffaflık yönünde talimat verdiğini ve bu doğrultuda hareket edildiğini kaydetti. Açıklamasında, Epstein dosyalarıyla ilgili saklanan veya gizli tutulan herhangi bir belge bulunmadığını ifade eden Blanche, yayımlanan tüm içeriğin yasal çerçevede hazırlandığını söyledi. Dosya Adalet Bakanlığı internet sitesinde yer aldı.

EPSTEİN VİDEO VE GÖRSELLER YAYIMLANDI MI?

Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, yeni belge paketiyle birlikte 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görselin de erişime açıldığını açıkladı. Bu materyallerin, soruşturma kapsamında toplanan deliller arasında yer aldığı ve belgelerle birlikte yayımlandığı bilgisi paylaşıldı.

Blanche, fotoğraf ve videolarda yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesini önlemek amacıyla kapsamlı sansür işlemleri yapıldığını aktardı. Özellikle Epstein'in kurbanlarının yaşadığı acılara dikkat çeken Blanche, yayımlanan içeriklerin hazırlanmasında bu hassasiyetin esas alındığını belirtti.

EPSTEİN OLAYI NE?

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein'in ölümü ve yürütülen soruşturma, uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Todd Blanche, Adalet Bakanlığının bu dosya kapsamında çocuk istismarı suçlarını ciddiyetle ele aldığını vurguladı. Açıklamasında, 500'den fazla avukat ve uzmanın uzun süre boyunca çalışarak belgelerin yayıma hazırlandığını ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini söyledi.

Yeni yayımlanan belgeler Epstein'ın Mossad bağlantılarını yeniden gündeme taşıdı

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Dosyalarda yer alan gizli muhbir beyanına dayalı, Ekim 2020 tarihli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda, Epstein'ın İsrail istihbaratı Mossad ile bağlantılı olabileceğine ilişkin iddialar dikkati çekti.

Muhbir, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Alan Dershowitz'in, varlıklı ailelerin çocukları üzerinde etkili olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da Dershowitz'in öğrencileri arasında bulunduğunu öne sürdü.

Dershowitz'in İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu kanaatine vardığını aktaran muhbir, Dershowitz'in, dönemin Florida Güney Bölgesi Savcısı Alex Acosta'ya, Epstein'ın hem ABD hem de müttefik ülke istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğunu söylediğini iddia etti.

Dershowitz ile Epstein arasındaki telefon görüşmelerine tanıklık ettiğini belirten muhbir, bu görüşmelerin ardından İsrail istihbaratının Dershowitz ile temasa geçerek bilgi aldığını öne sürdü.

Epstein'ın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın olduğu ve onun döneminde istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı şekilde yetiştirildiği yönünde iddialarda bulunan muhbir, tüm bu bilgiler ışığında Epstein'ın Mossad tarafından yönlendirilen bir ajan olduğu kanaatine vardığını kaydetti.

Muhbir, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail tarafından etki altına alındığını, damadı Kushner'ın ise Başkan'ın karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını öne sürdü.