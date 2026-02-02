Jeffrey Epstein vakası, yalnızca bireysel suçlamalarla sınırlı kalmayan; siyaset, iş dünyası, teknoloji ve medya elitlerini içine alan küresel bir güç ve nüfuz tartışmasına dönüşmüş durumda. ABD Kongresi tarafından çıkarılan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, bu karanlık ağın kamuoyuna açılmasını amaçlayan en kapsamlı adımlardan biri olarak tarihe geçti. Peki, Epstein adası nerede? Epstein adasına giden ünlüler kimler? Detaylar...

EPSTEIN ADASI NEREDE?

Little St. James olarak bilinen Epstein adası, Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı St. Thomas kıyılarından yaklaşık 2 mil açıkta bulunuyordu. Yaklaşık 72 dönümlük bu ada, birkaç villadan oluşan kapalı ve izole bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyordu.

Adanın ABD Virjin Adaları sınırları içinde yer alması, Epstein'a hem hukuki hem de lojistik açıdan önemli avantajlar sağladı. Bölge, ABD yasalarına tabi olmasına rağmen denetim mekanizmalarının sınırlı olduğu bir alan olarak değerlendiriliyordu.

2020 yılında bir liman çalışanının CBS News'e yaptığı açıklamaya göre, üzerinde "LSJ" harfleri bulunan özel bir tekne, personel ve malzemelerin adaya taşınmasında aktif olarak kullanıldı. Epstein'ın ayrıca Hyperion Air dahil olmak üzere ABD Virjin Adaları'ndaki bazı işletmelerde hisseleri bulunuyordu.

Epstein, bölgede hükümet yetkililerine ve okullara çeşitli bağışlar yapmıştı. Ancak buna rağmen, bazı yerel kaynaklar onun ada genelinde olumlu bir itibara sahip olmadığını dile getiriyordu. Bu durum, bağışların imaj yönetimi amacıyla yapıldığı yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

EPSTEIN ADASINA GİDEN ÜNLÜLER KİMLER?

Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte, adaya gittiği iddia edilen veya Epstein ile doğrudan temas kurduğu belirtilen çok sayıda ünlü ve etkili isim gündeme geldi. Belgelerde geçen isimler, çoğu zaman fotoğraflar, e-postalar ve tanıklıklarla destekleniyor.

Medya ve Sinema Dünyasından İsimler

Brett Ratner, Epstein ve iki kadınla birlikte çekilmiş fotoğraflarda yer aldı. Görüntülerde Ratner'ın, Epstein'ın yanındaki bir kadınla kanepede oturduğu görülüyor. Ratner'ın 2017 yılında çok sayıda cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmiş olması, bu bağlantının kamuoyundaki etkisini artırdı.

Kraliyet ve Siyaset Bağlantıları

Dosyalarda Prens Andrew'a ait olduğu belirtilen ve bir kadının üzerine eğildiği fotoğraflar bulunuyor. Görsellerin çekildiği tarih ve yer net olarak belirtilmemiş olsa da, belgelerde yer alması dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adı ise hem cumhurbaşkanlığı öncesi hem de sonrası dönemde dosyalarda geçiyor. Epstein'ın, Macron'dan çeşitli yardım taleplerinde bulunduğunu iddia ettiği kayıtlar bulunuyor.

Teknoloji ve İş Dünyası Bağlantıları

Epstein dosyaları, teknoloji ve finans dünyasının önde gelen isimlerinin de bu ağda yer aldığını ortaya koydu.

Bill Gates

Epstein'ın e-postalarında, Bill Gates hakkında Rus kadınlarla evlilik dışı ilişki yaşadığı ve cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı yönünde iddialar yer aldı. Gates'in sözcüsü, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Elon Musk

Belgelerde Elon Musk ile Epstein arasında gerçekleştiği belirtilen e-posta yazışmaları bulunuyor. Yazışmalarda Musk'ın, Epstein'ın adasındaki partilerin tarihlerini sorduğu görülüyor. Musk, e-postaları kabul etmekle birlikte adaya gitmediğini ve Lolita Express uçağına binmediğini açıkça ifade etti.

Howard Lutnick ve Steve Tisch

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve New York Giants ortak sahibi Steve Tisch'in de Epstein ile bazı e-posta yazışmaları olduğu dosyalarda yer aldı. Yazışmalarda kadınlar ve adaya davetler hakkında ifadeler bulunmasına rağmen, her iki isim de suçlamalarla bağlantıları olmadığını açıkladı.

EPSTEIN OLAYI NEDİR?

Epstein olayı, yalnızca bireysel suç iddialarından ibaret olmayan; güç, para ve nüfuz ilişkilerinin karanlık yüzünü ortaya koyan küresel bir skandal olarak tanımlanıyor.

ABD Kongresi tarafından çıkarılan bu yasa, Epstein soruşturmasına dair tüm federal kayıtların kamuoyuna açıklanmasını hedefleyen kapsamlı bir düzenleme olarak yürürlüğe girdi.

Yasa gereği, ABD Adalet Bakanlığı'nın 19 Aralık 2025 tarihine kadar tüm belgeleri yayımlaması gerekiyordu. Son yayımlanan dosyalarla birlikte bakanlık, sürecin "büyük ölçüde tamamlandığını" savunuyor.

Epstein olayı, yalnızca geçmişte yaşanmış bir suç dosyası değil; bugün hâlâ şeffaflık, hesap verebilirlik ve elit dokunulmazlığı tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Açıklanan her yeni belge, küresel güç ilişkilerinin nasıl işlediğine dair yeni sorular doğuruyor.