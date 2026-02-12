Enes Batur gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Enes Batur neden gözaltına alındı?

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü YouTuber'ın gözaltına alınması, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Peki, Enes Batur neden gözaltına alındı? Detaylar...

ENES BATUR GÖZALTINA MI ALINDI?

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle gerçekleştirildi.

Batur'un yurtdışında bulunduğu süreçte hakkında çıkarılan yakalama kararı, Türkiye'ye dönüşünde uygulanmış oldu. Olay, sosyal medya ve haber platformlarında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

ENES BATUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Enes Batur'un gözaltına alınma nedeni, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında çıkarılan yakalama kararıdır. Yetkililer, Batur'un yurtdışında bulunduğunu belirlemiş ve bu nedenle Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmasını sağlamıştır.

Batur, yakalama kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şunları ifade etti:

"Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım."

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur, 9 Nisan 1998 doğumlu bir Türk YouTuber, sosyal medya içerik üreticisi ve oyuncudur. YouTube platformunda milyonlarca aboneye sahip olan Batur, eğlence, oyun ve vlog içerikleriyle tanınmaktadır. Türkiye'de dijital içerik üreticileri arasında en popüler isimlerden biri olan Enes Batur, genç kitleler üzerinde büyük bir takipçi kitlesine sahiptir.

Batur, kariyerine YouTube üzerinden başlamış ve kısa süre içinde dijital platformlarda geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Sosyal medya paylaşımları ve videoları, genç izleyiciler arasında yüksek etkileşim oranlarına ulaşmaktadır.