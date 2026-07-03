En yüksek emekli maaşı ne kadar? Son dakika.. En yüksek emekli maaşı belli oldu mu?

Son dakika gelişmeleriyle birlikte emekli maaşları yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş, "En yüksek emekli maaşı ne kadar oldu?" ve "En yüksek emekli maaşı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Emekli aylıklarının hesaplanma kriterleri ve en yüksek maaşa ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye'de emekli maaşları; sigortalılık statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), çalışma süresi, ödenen prim miktarı ve prime esas kazanca göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle en yüksek emekli maaşı için sabit bir tavan tutar bulunmamaktadır.

Üst düzey kamu görevlileri ile yüksek ek göstergeli memur emeklilerinin maaşları 77.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinde ise alınabilecek en yüksek maaş, sigortalının çalışma hayatı boyunca ödediği primler ve prime esas kazançlarına göre değişiklik göstermektedir.

DÜZENLEME YAPILACAK MI?

En yüksek emekli maaşına ilişkin duyurulan yeni bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Emekli aylıkları, mevcut sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde kişinin prim ödeme gün sayısı, prime esas kazancı ve emeklilik statüsüne göre hesaplanmaktadır.

Kendi emekli maaşını ve prim bilgilerine göre alabileceği aylık tutarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, SGK'nın Emekli Maaşı Hesaplama hizmeti üzerinden sorgulama yapabilmektedir.