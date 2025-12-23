Türk basınının deneyimli isimlerinden gazeteci Emrullah Erdinç, son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Polis ve adliye muhabiri olarak uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınan Emrullah Erdinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Emrullah Erdinç evli mi, eşi kim? Emrullah Erdinç neden gözaltına alındı ? Detaylar haberimizde...

EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?

Türk basınının deneyimli isimleri arasında yer alan Emrullah Erdinç, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeriyle öne çıkmaktadır. Özellikle polis-adliye muhabirliği alanında uzmanlaşan Erdinç, haber takibi ve yöneticilik deneyimiyle tanınmaktadır. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın Gazetesi'nde adım atan Erdinç, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak çalıştı.

1999 yılında ATV Haber Merkezi'ne geçerek televizyon haberciliğine yönelen Erdinç, daha sonra Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı "Üstü Çizilmiş Kişiler" başlıklı yazı dizisi ile dikkat çekti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde CNN Türk Haber Merkezi'nde polis ve adliye muhabiri olarak görev aldı ve kamuoyunda güvenilir bir gazeteci olarak bilindi.

2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürü olarak görev yaparak haber yayıncılığı, editoryal süreçler ve yayın politikalarının belirlenmesinde aktif rol üstlendi. Özellikle kara para aklama operasyonları ve Polatlar davası gibi önemli hukuki süreçleri yakından takip ederek sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

EMRULLAH ERDİNÇ KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında İstanbul'da doğan Emrullah Erdinç, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Eğitim ve mesleki kariyerinin büyük kısmını İstanbul'da sürdüren Erdinç, genç yaşta gazeteciliğe adım atarak hızla deneyim kazandı.

1996: Günaydın Gazetesi'nde gazeteciliğe başlangıç

1999: ATV Haber Merkezi'nde televizyon haberciliğine geçiş

CNN Türk ve Sabah Gazetesi: Polis-adliye muhabirliği

2018-2023: Kanal D Haber Müdürü

Bu uzun kariyer, Erdinç'in hem yazılı hem de görsel basında güçlü bir tecrübe kazanmasını sağladı.

EMRULLAH ERDİNÇ NERELİ?

Emrullah Erdinç, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur ve hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirmiştir. İstanbul'un farklı gazetelerinde ve televizyon kanallarında çalışarak basın sektöründe sağlam bir yer edinmiştir. Şehrin medya dinamiklerine hâkim olması, haber takibi ve editoryal yönetimdeki başarısının önemli bir nedeni olarak öne çıkmaktadır.

GAZETECİ EMRULLAH ERDİNÇ EVLİ Mİ,EŞİ KİM?

Emrullah Erdinç'in özel hayatı kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer almaktadır. Edinilen bilgilere göre, Evli olan Erdinç'in bir çocuğu bulunmaktadır. Ancak, eşinin kimliği ve ailesi hakkında medya ve kamuoyunda çok sınırlı bilgi mevcuttur.

EMRULLAH ERDİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde Emrullah Erdinç, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.