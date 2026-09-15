İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan bir şüpheli ifadesi, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış’ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti. Peki, Emre Tanış kimdir? Emre Tanış neden gözaltına alındı? Detaylar...

EMRE TANIŞ KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan şüpheli ifadesinde Emre Tanış’ın adı geçti. Kimliği gizlenen şüpheli, Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı.

Şüpheli, bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış’ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış’tan yardım istediğini söyledi.

Şüpheli, Emre Tanış’ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti.

EMRE TANIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında Emre Tanış’ın adı, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin alınan şüpheli ifadesinde geçti.

Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış’ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.

"EMRE TANIŞ'IN YÖNLENDİRMESİYLE JİGOLOLUĞA BAŞLADIM"

Soruşturma dosyasına giren ifadede, kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış’ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış’tan yardım istediğini söyledi.

Şüpheli, Tanış’ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti. İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından Emre Tanış’ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Her iki kişiden toplam 6 bin TL aldığını ifade eden şüpheli, Tanış’ın kendisine “bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını” söylediğini kaydetti.

“BAŞKALARINI DA YÖNLENDİRİYORDU”

Şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren şahısları tanıyıp tanımadığı soruldu.

Kimliği gizlenen şüpheli, “Emre Tanış isimli şahıs hem jigololuk yapar, hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarını da yönlendirme yapmaktaydı” şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli ayrıca iki farklı tarihte Tanış’ın yönlendirmesiyle otele gittiğini, tanımadığı iki erkekle ilişkiye girdiğini ve bunun karşılığında para aldığını ifade etti. İfadede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, Tanış’ın müşteri yönlendirdiği kişilerden komisyon aldığını söylemesi oldu.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Dosyadaki ifadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de organizasyonun sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğüne ilişkin beyanlar oldu.

Şüpheli, Emre Tanış’ın üyesi olduğu bir WhatsApp grubuna, kendisi gibi çalıştırılmak istenen genç erkeklerin fotoğraflarının gönderildiğini beyan etti. İfadeye göre bu fotoğraflar üzerinden müşteri ayarlanıyor, tarafların telefon numaraları birbirlerine iletiliyordu.

Şüpheli, süreci şu şekilde anlattı: Tanış’ın gruba gençlerin fotoğraflarını gönderdiğini, buradan müşteri bulunduğunu ve görüşme için iletişim bilgilerinin paylaşıldığını söyledi.

“HARÇLIK” ADI ALTINDA PARA

Kimliği gizlenen şüpheli, cinsel ilişki yaşadığı iş insanından maddi sıkıntı yaşadığı dönemde para aldığını söyledi.

İfade tutanağında şüpheli, iş insanından çıplak fotoğraflar karşılığında “harçlık” adı altında toplam yaklaşık 13 bin TL aldığını beyan etti.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarına ilişkin sorular üzerine ise kendisine gönderilen paraların görüşme içerikleri ve planlanan buluşmalar kapsamında gönderildiğini anlattı.

Şüpheli, iş insanından başka bir erkekle görüşme ayarlamasını istediğine ilişkin soruya ise o tarihte böyle bir kişi ayarlamadığını, yalnızca bu yönde bir soru sorulduğunu ifade etti.

“MADDİ SIKINTI NEDENİYLE YAPTIM”

Şüpheli, beyanının birçok bölümünde maddi sıkıntı içinde olduğunu vurguladı. Para karşılığı cinsel ilişkiye girmesinin ekonomik güçlük nedeniyle olduğunu savundu.

İfadesinin sonunda da kendisini bu sürece Emre Tanış’ın yönlendirdiğini, çevresindeki kişilerin maddi durumundan yararlanarak bu işe teşvik edildiğini öne sürdü.

Şüpheli, kendisinin başkalarını para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmediğini, yer veya imkân sağlamadığını da savundu.

SUÇLAMALAR: ÖRGÜT, FUHUŞ, MÜSTEHCENLİK VE UYUŞTURUCU

İfade tutanağında şüpheliye; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak, Dernekler Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek, müstehcenlik ve fuhuş suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen ifadede yer alan iddialarda, para karşılığı cinsel ilişki, kişi yönlendirme, komisyon ve WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmelere ilişkin anlatımlar bulunuyor.

Şüpheli, kendisini bu sürece Emre Tanış’ın yönlendirdiğini ve Tanış’ın yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.