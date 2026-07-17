Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen isimlerden biri olan Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Kartaloğlu’nun adı, soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur ile birlikte gözaltına alınan kişiler arasında yer almasıyla kamuoyunda daha fazla araştırılmaya başlanmıştır. Peki, Emre Kartaloğlu kimdir, ne iş yapıyor? Emre Kartaloğlu kaç yaşında, nereli, hangi partili? Detaylar...

EMRE KARTALOĞLU KİMDİR?

Emre Kartaloğlu, meslek hayatında özellikle vergi, mali mevzuat ve ekonomi alanlarında görevler üstlenmiş bir mali uzman olarak bilinir. Kamu görevinden özel sektöre, ardından meslek kuruluşu yönetimine uzanan kariyerinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir.

Kartaloğlu’nun kariyerinde öne çıkan görevlerden biri, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanlığıdır. CHP’nin resmi özgeçmiş bilgilerinde yer alan bilgilere göre Kartaloğlu, TÜRMOB’da 2016-2019 döneminde Genel Sayman, 2019-2025 dönemlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Günümüzde siyasi çalışmalarıyla da gündeme gelen Kartaloğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapsamında Ticaret Politika Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

EMRE KARTALOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik, ekonomi politikaları ve finans alanlarında uzmanlaşmış bir isimdir. Kariyerinin önemli bölümünde vergi uygulamaları, mali yönetim ve ekonomik değerlendirmeler üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Kartaloğlu, meslek hayatına kamu görevinde başlamıştır. CHP’nin yayımladığı biyografi bilgilerine göre 2000 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamış, daha sonra Gelirler Kontrolörlüğü ve Gelirler Başkontrolörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde mali işler alanında çalışan Kartaloğlu, ilerleyen dönemde kendi iş yerini açarak Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermiştir.

Mesleki kariyerinin yanı sıra akademik ve yayın çalışmalarıyla da öne çıkan Kartaloğlu’nun mali mevzuat ve ekonomi alanında çok sayıda makalesi ve yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Emre Kartaloğlu ayrıca siyasi alanda da görev almaktadır. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Ticaret Politika Kurulu Başkanı olarak ekonomi ve ticaret politikaları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

EMRE KARTALOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Emre Kartaloğlu’nun doğum yılı 1978 olarak açıklanmıştır. Bu bilgiye göre Kartaloğlu, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

EMRE KARTALOĞLU NERELİ?

Emre Kartaloğlu, 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Nevşehir’in Avanos ilçesindendir.

EMRE KARTALOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmış, soruşturmanın ikinci aşamasında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Haber kaynaklarında, gözaltına alınan isimler arasında Emre Kartaloğlu’nun da bulunduğu aktarılmıştır.

Kartaloğlu’nun soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin nedenlerinden biri olarak, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Ahbap Derneği’nin mali hesaplarına ilişkin hazırlanan denetim raporunda yer alan çalışmaları gösterilmektedir. Bazı haberlerde Kartaloğlu’nun bu süreçte hazırlanan raporda görev aldığı ve raporda usulsüzlük tespit edilmediği yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtilmiştir.

Ancak soruşturmanın devam ettiği ve hukuki sürecin yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Bir kişi hakkında soruşturma kapsamında işlem yapılması, tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmemektedir.