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Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor?

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Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor?
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Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken gündemin bir numaralı ismi Emre Belözoğlu oldu. Sarı-lacivertlilerin Sergio Conceiçao ile anlaşmaya varamamasının ardından rotayı eski kaptanına çevirdiği iddia edildi. Gelişmelerin ardından futbolseverler, Emre Belözoğlu'nun şu anda hangi takımı çalıştırdığını ve Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Emre Belözoğlu, bu sezon Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimindeki Kasımpaşa, ligde gösterdiği performansla üst sıralarda yer alıyor. İşte Emre Belözoğlu'nun mevcut takımına ve Fenerbahçe iddialarına dair merak edilenler.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Emre Belözoğlu, şu anda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü. Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, 17 puanla Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlayamamasının ardından teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kasımpaşa cephesi ise Emre Belözoğlu için kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde şu anda geçici olarak Dirk Kuyt görev yapıyor.

EMRE BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI MI?

Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de geçici olarak teknik sorumluluk üstlenmişti. Belözoğlu, bu dönemde sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Emre, futbolculuk kariyerinde de uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş ve takımın kaptanlığını yapmıştı.

CONCEİÇAO GÖRÜŞMELERİ NE OLDU?

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüştüğü ve İstanbul'a davet ettiği iddia edilmişti. Ancak son gelişmelere göre taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Emre, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir gibi kulüplerde forma giydi. Türkiye A Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Emre, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden kadroda yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu, bugün Kasımpaşa'yı çalıştırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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