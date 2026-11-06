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Emmanuel Agbadou kimdir? Beşiktaş'ın 18 milyon euroluk stoperi Fildişi Sahili kadrosunda

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Emmanuel Agbadou kimdir? Beşiktaş'ın 18 milyon euroluk stoperi Fildişi Sahili kadrosunda
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 5 Kasım 2026'da açıkladığı aday kadroda Süper Lig'den dört isim var, biri Beşiktaş'ın stoperi Emmanuel Agbadou. Aynı akşam Celtic deplasmanında ilk 11'de oynayan Emmanuel Agbadou kimdir, kaç yaşında, Beşiktaş'a kaça geldi? Siyah-beyazlılar şubat ayında Wolverhampton'a 18 milyon euro ödedi; bu, kulüp tarihinin ikinci en pahalı transferi.

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası elemeleri için aday kadrosunu 5 Kasım 2026'da duyurdu. Listede Süper Lig'den dört oyuncu var: Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou ile Ouattara, Amed Sportif Faaliyetler'den Lafont ve Çaykur Rizespor'dan Fofana. Galatasaray'ın sakatlıktan dönen sağ beki Wilfried Singo ise kadroya alınmadı.

Agbadou o gece Glasgow'daydı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olduğu maçta Murillo'nun yanında stoper olarak ilk 11'de başladı; ilk yarı golsüz bitti.

EMMANUEL AGBADOU FİLDİŞİ SAHİLİ KADROSUNA ÇAĞRILDI MI?

Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası elemeleri için açıkladığı aday kadroda yer aldı. Takım arkadaşı Ouattara da listede.

Agbadou milli formayla iki gol attı. İlkini Kasım 2024'te Çad'a, ikincisini Ekim 2025'te Seyşeller'e karşı kaydetti.

EMMANUEL AGBADOU KİMDİR?

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta forma giyen Fildişi Sahilli stoper. Tam adı Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou. Profesyonel kariyerine Tunus'ta başladı, ardından Belçika, Fransa ve İngiltere liglerinde oynadı.

Fransa'da Reims'in kaptanlığını yaptı. 2024 yazında takıma kaptan oldu ve birkaç ay sonra Premier Lig'e transfer oldu.

EMMANUEL AGBADOU KAÇ YAŞINDA?

Emmanuel Agbadou 29 yaşında. 17 Haziran 1997'de doğdu.

EMMANUEL AGBADOU NERELİ?

Emmanuel Agbadou Fildişi Sahilli. Beşiktaş tarihinde forma giyen üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu oldu.

EMMANUEL AGBADOU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emmanuel Agbadou sırasıyla San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton Wanderers'ta oynadı. San Pedro onu 2019'da Tunus ekibi US Monastir'e kiraladı. 1 Eylül 2020'de Belçika'nın Eupen kulübüne geçti ve iki sezonda 64 maçta 6 gol attı.

Temmuz 2022'de Fransa'ya, Reims'e gitti. Burada iki buçuk sezonda 80 maça çıktı, 3 gol attı; Eylül 2024'te sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı. Wolverhampton onu 9 Ocak 2025'te dört buçuk yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Vitor Pereira'nın takımında 35 maçta 1 gol attı.

EMMANUEL AGBADOU BEŞİKTAŞ'A KAÇA GELDİ?

Emmanuel Agbadou için Beşiktaş, Wolverhampton'a 18 milyon euro bonservis ödedi. Kulüp anlaşmayı 6 Şubat 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sözleşme 2029-2030 sezonunun sonuna kadar sürüyor. Bu bedelle Agbadou, Orkun Kökçü'den sonra Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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