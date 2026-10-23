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Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlenip evlenmediği, magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftin 17 Eylül'de Marmaris'te evleneceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, sanatçının basın danışmanı evlilik haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Son dönemde Emir Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama haberiyle birlikte, ikilinin ilişkisine dair gelişmeler yeniden gündeme geldi. Peki, Emir Sarıgül Sibel Can evlendi mi? Detaylar...

EMİR SARIGÜL SİBEL CAN EVLENDİ Mİ?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş olsa da evlilik haberlerinin doğru olmadığı, gazeteci Birsen Altuntaş'ın sanatçının basın danışmanından aldığı bilgiye dayandırılarak aktarıldı. Çiftin 17 Eylül'de Marmaris'te nikâh masasına oturacağı öne sürülürken bu iddialar yalanlandı.

İkilinin ilişkilerini gözlerden uzak sürdürdüğü ve ilişkileri hakkında kamuoyuna doğrudan bir açıklama yapmadığı belirtildi. Daha önce de Fransa'nın güneyinde veya Miami'de gizlice evlendikleri yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialar da evliliğin gerçekleştiğini doğrulayan bir açıklamayla sonuçlanmadı.

Sibel Can'ın basın danışmanından gelen açıklamada evlilik haberlerinin gerçeği yansıtmadığının belirtilmesiyle birlikte, çiftin Marmaris'te evleneceğine ilişkin iddialar da doğrulanmamış oldu.

SİBEL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında İstanbul'un Karagümrük semtinde dünyaya gelen Sibel Can, müzik kariyerine dans ederek başladı. Keman sanatçısı olan babasının yurt dışı turnesi sırasında oryantal dansçı olarak sahneye çıkan sanatçı, kısa süre sonra Maksim Gazinosu'nda solist olarak dinleyicilerin karşısına çıktı.

İlk albümünü Orhan Gencebay'ın desteğiyle hazırlayan Sibel Can, ilerleyen yıllarda müzik kariyerinde önemli bir yer edindi. Sanatçının Deli Yüreğim, Dedikodu ve Padişah gibi şarkıları geniş kitleler tarafından tanındı.

Sahne performansları ve müzik çalışmalarıyla tanınan Sibel Can'ın özel hayatı da uzun yıllardır magazin gündeminde yer alıyor. Sanatçının geçmişte yaptığı evlilikler ve son yıllarda Emir Sarıgül ile anılması, kamuoyunun ilgisini çeken konular arasında bulunuyor.

SİBEL CAN KİMLERLE EVLENDİ?

Sibel Can, geçmişte Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile evlilik yaptı. Sanatçı, 1988 yılında Hakan Ural ile evlendi. Daha sonra 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikâh masasına oturdu. Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evliliği 2010 yılında sona erdi.

EMİR SARIGÜL NEDEN TUTUKLANDI?

Emir Sarıgül, iki Alman iş insanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gündeme geldi. Soruşturmaya ilişkin gelişmeler, Sibel Can ile evlilik iddialarının ardından magazin gündeminde de yer aldı.

16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. Dosyaya ilişkin basına yansıyan haberlerde 80 milyon euroluk bir sözleşmeden ve Emir Sarıgül'ün hesabına aktarıldığı belirtilen 100 milyon eurodan söz edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül, 21 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'e yönelik iddiaların ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi. Soruşturmaya ilişkin iddialar ve tutuklama kararı, tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.