Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Sibel Can ile adı sıkça gündeme gelen iş insanı Emir Sarıgül, hem iş dünyasındaki başarıları hem de özel hayatıyla merak konusu oluyor. Peki, Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün oğlu mu? Detaylar haberimizde.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, iş dünyası ve spor camiasında adını duyurmuş bir iş insanıdır. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Sarıgül, ilköğretim ve lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı'na bağlı Nişantaşı Özel Işık Lisesi'nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam eden Sarıgül, lisans eğitiminin ardından Londra'da American Intercontinental University'de yüksek lisans yaparak eğitimini uluslararası boyuta taşımıştır.

Sarıgül, eğitim hayatında gösterdiği başarıyı iş dünyasında da sürdürmüş, özellikle inşaat sektöründe faaliyet göstererek kendi markasını yaratmayı başarmıştır. Aynı zamanda spor dünyasında da etkili bir isim olarak tanınmaktadır.

EMİR SARIGÜL KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Emir Sarıgül, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

SİBEL CAN'IN SEVGİLİSİ EMİR SARIGÜL MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLU MU?

Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, ünlü siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu olup olmadığıdır. Yapılan araştırmalara ve güvenilir kaynaklara göre, Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün oğlu değildir. Bu konu, sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça tartışılsa da, resmi bir bağ bulunmamaktadır.

EMİR SARIGÜL MESLEĞİ NEDİR?

Emir Sarıgül, inşaat sektöründe önemli bir isimdir. 2007 yılında kurduğu Maritza İnşaat ile adını duyuran Sarıgül, şirketi aracılığıyla lüks konut projeleri, rezidanslar ve ticari ofis binalarının yapımında aktif rol almaktadır. Şu anda Maritza İnşaat'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte ve şirketin stratejik kararlarında etkili bir pozisyonda bulunmaktadır.

İş dünyasındaki başarısının yanı sıra Sarıgül, spor camiasında da faaliyet göstermiştir. Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Sarıgül, spor yönetiminde deneyim kazanarak sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamıştır.

SİBEL CAN VE EMİR SARIGÜL'ÜN AŞK HAYATI

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kendisinden 11 yaş küçük olan Emir Sarıgül ile ilişkisiyle magazin gündeminin dikkatini çekiyor. Çiftin ilişkisi, romantik jestlerle ve sık sık yapılan sürprizlerle gündeme gelmektedir. İddialara göre, Sibel Can, sevgilisi Emir Sarıgül'ü hediyelere boğmakta ve ilişkilerini özel kutlamalarla renklendirmektedir.

Yaz aylarında çiftin evlenebileceği yönünde söylentiler magazin sayfalarında yer almakta, hayranları bu olası evlilik planını merakla takip etmektedir.