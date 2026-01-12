Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski kaç yaşında, nereli?

Cesur paylaşımları, dünya çapında ses getiren projeleri ve son dönemde magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarıyla Emily Ratajkowski bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki herkesin konuştuğu bu isim kim, nereden geliyor ve nasıl oldu da küresel bir fenomene dönüştü? Yanıtlar, merak edilen detaylarla haberin devamında…

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

Emily Ratajkowski, modellikten oyunculuğa, yazarlıktan sosyal medya fenomenliğine uzanan çok yönlü kariyeriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biridir. 7 Haziran 1991 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Ratajkowski, genç yaşlardan itibaren moda dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Güzelliği, cesur duruşu ve toplumsal konulara dair açıklamalarıyla yalnızca bir manken değil, aynı zamanda popüler kültürün etkili figürlerinden biri hâline geldi. Son dönemde anne olmasıyla birlikte paylaşımları daha da yakından takip edilirken, magazin gündeminde sık sık yer almaktadır.

EMİLY RATAJKOWSKİ KAÇ YAŞINDA?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun yıllardır moda, sinema ve yayıncılık alanlarında aktif bir kariyer sürdürmektedir.

EMİLY RATAJKOWSKİ NERELİ?

Emily Ratajkowski, Londra'da doğmuştur. Eğitim hayatının büyük bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiştir. Lise eğitimini babasının öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamlamış, üniversite için Kaliforniya Üniversitesi'ne başlamış ancak modellik kariyerine ağırlık vermek adına eğitimini yarıda bırakmıştır.

EMİLY RATAJKOWSKİ'NİN KARİYERİ

Emily Ratajkowski, henüz 14 yaşındayken Ford Models adlı dünyaca ünlü modellik ajansına katılarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Modellik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda oyunculuğa da ilgi duyan Ratajkowski, 2004 yılında "Andrew's Alteration" adlı kısa filmle kamera karşısına geçti.

Zaman içinde hem modellik hem de oyunculuk alanında çalışmalarına devam eden Emily, 2011 yılında Treats! Magazine dergisinin kapağında yer alarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Asıl küresel çıkışını ise Robin Thicke'in "Blurred Lines" ve Maroon 5'ın "Love Somebody" kliplerinde yer alarak yaptı. Özellikle "Blurred Lines" klibi, büyük yankı uyandırdı ve uzun süre tartışma konusu oldu.

Oyunculuk kariyerindeki en önemli dönüm noktası ise 2014 yılında David Fincher imzalı "Gone Girl" filminde canlandırdığı Andie karakteri oldu. Bu rol, onun ilk büyük sinema deneyimi olarak öne çıktı.

2021 yılında ise kariyerine bir yenisini ekleyerek "My Body (Bedenim)" adlı kitabını yayımladı. Kitabında beden algısı, kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine kişisel deneyimlerine yer verdi. Aynı zamanda Instagram'da @emrata kullanıcı adıyla yaptığı cesur paylaşımlar, onun dünya çapında tanınan bir sosyal medya figürü olmasını sağladı.