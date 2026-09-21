EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA: Emekli memur maaşına seyyanen, ek zam olacak mı?

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Memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklenti yeniden gündemde. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması talebi takip edilirken, milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını araştırıyor. Konuya ilişkin hukuki süreçte yaşanan son gelişmeler ise beklentileri yeniden hareketlendirdi. Peki, emekli memur maaşına seyyanen, ek zam olacak mı? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ MEMUR MAAŞINA SEYYANEN OLACAK MI?

2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerinin maaşlarına da yansıtılması yönündeki talepler gündemdeki yerini koruyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, şu aşamada kesinleşmiş bir ek seyyanen zam kararı bulunmuyor.

Konuya ilişkin hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ağustos 2026 tarihli dosya birleştirme kararı dikkat çekti. AYM'nin aynı konudaki bireysel başvuruları birleştirmesi, memur emeklilerinin seyyanen ödeme talebine ilişkin sürecin devam ettiğini gösteriyor.

Söz konusu gelişme, 8 bin 77 liralık ödemenin emekli maaşlarına kesin olarak yansıtıldığı anlamına gelmiyor. Nihai kararın ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebi özellikle memur emeklileri tarafından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin araştırdığı ek zam ve seyyanen artış konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM kaynaklarından yapılan açıklamalarda ise şu aşamada kesinleşmiş bir ek seyyanen zam kararının bulunmadığı belirtiliyor.

AYM sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir kararın hangi emeklileri kapsayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.