Emekliye ÖTV'siz araç SON DAKİKA! Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi? Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler?

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasına yönelik kanun teklifi, 2026 yılında kamuoyunun en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan teklif sonrasında milyonlarca emekli, düzenlemenin hangi aşamada bulunduğunu, yasalaşıp yasalaşmadığını ve uygulamanın kimleri kapsayacağını araştırıyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi? Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler? Detaylar haberimizde.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ SON DAKİKA!

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı verilmesini öngören kanun teklifi, 2026 yılında gündemde yer almaya devam ediyor. Düzenleme, TBMM'ye sunulmasının ardından özellikle emekli vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

Mevcut durumda söz konusu düzenleme hakkında yürürlüğe giren resmi bir uygulama bulunmuyor. Bu nedenle emeklilerin ÖTV'siz araç satın almasına imkân sağlayan yeni bir hak henüz uygulanmaya başlamış değil.

Kanun teklifinin yasama sürecindeki ilerleyişi, TBMM'de gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Resmi bir karar alınması halinde uygulamanın kapsamı, şartları ve yürürlük tarihi ilgili mevzuat ile kamuoyuna duyurulacak.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Mevcut durumda emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alınmasını öngören kanun teklifi TBMM'de yasalaşmış değildir.

Teklifin Meclis gündemine taşınmış olması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Bir kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'deki yasama süreçlerinin tamamlanması ve ilgili resmi prosedürlerin sonuçlanması gerekiyor.

Dolayısıyla bugün itibarıyla emeklilere yönelik yeni bir ÖTV muafiyeti uygulaması resmen yürürlüğe girmiş değildir.

Konuya ilişkin yeni bir karar alınması halinde resmi açıklamalar doğrultusunda uygulamanın kapsamı ve detayları netleşecektir.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar açıklanmış değil. Ancak kamuoyuna yansıyan kanun tekliflerinde öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor:

Emekli statüsünde olmak,

Haktan yalnızca bir kez yararlanabilmek,

Satın alınan aracı belirli bir süre boyunca satmamak,

Binek otomobil satın almak,

Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

Tekliflerde ayrıca satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması yönünde bir şartın da değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte söz konusu kriterlerin tamamı, kanun tekliflerinde yer alan değerlendirmelerden oluşuyor. Resmi şartlar ancak düzenlemenin yasalaşması halinde kesinlik kazanacak.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇTA HANGİ MODELLER GÜNDEME GELEBİLİR?

Olası bir ÖTV muafiyeti ya da vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentte yer alan modellerin kapsama girebileceği değerlendiriliyor.

Kamuoyunda adı geçen modeller arasında şunlar bulunuyor:

Fiat Egea Sedan

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Renault Clio

Renault Taliant

Toyota Corolla

Citroen C3

Opel Corsa

Kia Stonic

Dacia Sandero

Bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemektedir. Yalnızca fiyat limiti uygulanabilecek olası bir düzenleme senaryosu doğrultusunda değerlendirilen araç modellerini içermektedir. Düzenlemenin yasalaşması halinde hangi marka ve modellerin kapsama alınacağı resmi açıklamalarla kesinlik kazanacaktır.