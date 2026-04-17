Emekliye ÖTV'siz araba SON DAKİKA! Emeklilere ÖTV'siz araba Meclis'ten geçti mi, şartları neler?

2026 yılında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde en çok konuşulan başlıklardan biri ÖTV’siz araç düzenlemesi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen tekliflerle birlikte özellikle engelli bireyler için muafiyet kapsamının genişletilmesi dikkat çekerken, emeklilere yönelik olası düzenlemeler de kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. Peki, emeklilere Ötv'siz araba Meclis'ten geçti mi, şartları neler? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARABA SON DAKİKA!

ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmelerinde en kritik nokta, teklifin henüz yasalaşmamış olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen kanun teklifine göre özellikle engelli bireyler için kapsam genişletilmiştir.

Yeni düzenleme kapsamında:

Ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan bireylerin de ÖTV muafiyetinden yararlanması gündeme alınmıştır

Engel oranı %40 ve üzeri olan bireyler için yeni haklar tanımlanmıştır

Muafiyetin 10 yılda bir kez kullanılabilmesi şartı korunmuştur

Ancak emeklilere yönelik ÖTV’siz araç hakkı için henüz kesinleşmiş bir yasa yürürlükte değildir. Bu nedenle düzenleme “teklif aşaması”nda değerlendirilmektedir.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARABA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanmasına ilişkin düzenleme şu an için TBMM Genel Kurulu’ndan geçmemiştir. Yani yürürlükte olan resmi bir uygulama bulunmamaktadır.

Mevcut teklif metnine göre:

Düzenleme tüm emeklileri kapsamamaktadır

SSK (4/1-a) ve Emekli Sandığı emeklileri büyük ölçüde kapsam dışı bırakılmaktadır

Daha çok Bağ-Kur (4/1-b) ve esnaf-sanatkâr gruplarına yönelik sınırlı bir çerçeve çizilmektedir

Bu nedenle “emeklilere ÖTV’siz araç verilecek” yönündeki haberler şu an için kesinleşmiş bir yasal düzenlemeye değil, teklif sürecine dayanmaktadır.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

ÖTV muafiyetine ilişkin şartlar mevcut düzenlemelerde özellikle engelli bireyler üzerinden şekillenmektedir. Emekliler için konuşulan taslak düzenleme ise belirli kriterlere bağlanmaktadır.

Gündemde yer alan şartlara göre:

Esnaf ve sanatkâr statüsünde olan Bağ-Kur emeklileri

5510 sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı alan bazı Bağ-Kur’lular

Belirli gelir ve sosyal güvenlik kriterlerini sağlayan gruplar

Bu kapsamın dışında kalan:

SSK (işçi emeklileri)

Emekli Sandığı (memur emeklileri)

genel olarak teklif dışında değerlendirilmektedir.

Öte yandan mevcut ÖTV muafiyet sistemi hâlihazırda yalnızca engelli bireyler için geçerlidir ve bu sistemde:

Araçların 10 yıl satılamaması

Belirlenen üst fiyat limitinin aşılmaması

Yerli üretim oranı şartı gibi kurallar uygulanmaktadır.

ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 SON DURUM

2026 itibarıyla ÖTV’siz araç düzenlemesinde en dikkat çeken değişiklik engelli bireyleri ilgilendiren genişletme olmuştur. TBMM’de kabul edilen maddelere göre:

%40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler kapsama alınmıştır

Sürücü belgesi alamayacak durumda olan engelliler için yeni haklar tanınmıştır

ÖTV istisnası 10 yılda bir kullanılabilecek şekilde sınırlandırılmıştır

Bu düzenleme, özellikle daha önce kapsam dışında kalan bazı engelli grupların da araç sahibi olabilmesine imkan sağlamaktadır.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA ARAÇ LİMİTİ VE GENEL ŞARTLAR

Mevcut sistemde ÖTV’siz araç alımında bazı temel kriterler bulunmaktadır:

Araç üst fiyat limiti: yaklaşık 2.873.972 TL seviyesinin altında olması

Yerli üretim oranı şartı (%40 ve üzeri)

Binek ve ticari araçlarda motor hacmi sınırları

10 yıl satılamama kuralı

Bu şartlar hem bireysel kullanım hem de muafiyetin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ

2026 yılında ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan araç markaları ve modelleri özellikle yerli üretim şartına uygun seçeneklerden oluşmaktadır.

Yerli ve Uygun Modeller

Togg T10X ve T10F

Fiat Egea Sedan ve Egea Cross

Renault Clio, Megane Sedan ve Duster

Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Hyundai i20 ve Bayon

Detaylı Toyota Modelleri

Corolla benzinli ve hybrid versiyonlar

C-HR Hybrid serisi farklı donanım paketleri

Hyundai Seçenekleri

i20

Bayon

Bu araçlar, belirlenen fiyat ve motor hacmi kriterlerine uygun oldukları için ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilmektedir.