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Elif Nur Turhan maçı ne oldu, kazandı mı? (CANLI boks maçı izle) Elif Nur Turhan maçı hangi kanalda?

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Elif Nur Turhan maçı ne oldu, kazandı mı? (CANLI boks maçı izle) Elif Nur Turhan maçı hangi kanalda?
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Milli boksör Elif Nur Turhan, ABD'li Alycia Baumgardner ile dünya şampiyonluğu mücadelesinde karşı karşıya geldi. ABD'de gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören karşılaşmanın ardından gözler maçın sonucuna çevrildi. Boksseverler, Elif Nur Turhan'ın maçı kazanıp kazanmadığını ve mücadeleyi hangi kanalın yayınladığını araştırmaya başladı. Peki, Elif Nur Turhan maçı ne oldu, kazandı mı? (CANLI boks maçı izle) Elif Nur Turhan maçı hangi kanalda?Detaylar...

Milli boksör Elif Nur Turhan, ABD'li Alycia Baumgardner ile IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 8 Kasım Pazar gününü 9 Kasım Pazartesi gününe bağlayan gece düzenlenen organizasyonda gözler milli sporcunun performansına çevrildi. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle sabah 06.00-07.00 sıralarında başlaması beklenirken boksseverler, Elif Nur Turhan maçının sonucunu ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

ELİF NUR TURHAN MAÇI NE OLDU, KAZANDI MI?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner arasındaki IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör, dünya şampiyonluğu mücadelesi veriyor.

Karşılaşmanın sonucu henüz belli olmadı. Maçın tamamlanmasının ardından Elif Nur Turhan'ın mücadeleden galibiyetle ayrılıp ayrılmadığı ve karşılaşmanın sonucu bu başlık altında güncellenecek.

ELİF NUR TURHAN ALYCIA BAUMGARDNER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner maçı, 8 Kasım 2026 Pazar gününü 9 Kasım 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleştiriliyor. Organizasyon Türkiye saatiyle 04.30'da başlarken gecenin ana karşılaşmasının sabah 06.00-07.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor.

ELİF NUR TURHAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. S Sport Plus aboneleri mücadeleyi platform üzerinden canlı takip edebiliyor.

ELİF NUR TURHAN - ALYCIA BAUMGARDNER MAÇINDA GECENİN DİĞER KARŞILAŞMALARI

Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner dünya şampiyonluğu mücadelesinin de yer aldığı organizasyonda, ana maç öncesinde farklı sıkletlerde karşılaşmalar gerçekleştiriliyor. Gecenin programında yer alan diğer mücadeleler şöyle:

Ramla Ali - Mikiah Kreps

Skye Nicolson - Miyo Yoshida

Irma Garcia - Nataly Delgado

Brittany Sims - Shera Mae Patricio

Natalie Dove - Nayeli Rodriguez

Fernando Garcia - Alexander Castellano

Jocelyn Camarillo - Nazarena Serra

Javier Guerrero Cruz - Aiden Anderson

Albina Moldazhanova - Kirstie Bavington

ELİF NUR TURHAN KİMDİR?

Elif Nur Turhan, profesyonel boksta Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan biri. Hafif sıklet kategorisinde mücadele eden Turhan, IBF dünya şampiyonluğu kemerini kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

Profesyonel kariyerinde karşılaşma öncesinde 14 galibiyet ve 8 nakavtlık dereceye sahip olan milli boksör, Alycia Baumgardner karşısında unvanını korumak için ringe çıktı. Ancak mücadeleyi oy birliğiyle kaybeden Turhan, kariyerindeki ilk yenilgisini aldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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