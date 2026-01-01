Elazığ okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Elazığ'da okullar tatil mi sorusu merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin kar tatili ile ilgili açıklaması bekleniyor. Elazığ'da eğitim-öğretim durumunun ne olacağına dair son bilgileri paylaşıyoruz. Elazığ okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Elazığ'da okul yok mu?

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca sıfırın altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

1 Ocak Perşembe günü kar yağışlı hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -3, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 81–94 arasında değişirken, rüzgar saatte 14 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü soğuk hava daha da etkisini artıracak. Sıcaklıklar gece -12 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 73–85 aralığında seyrederken rüzgar hızı 11 km/s olarak ölçülecek.

3 Ocak Cumartesi günü hava yine çok soğuk olacak. Termometreler -13 ile -6 derece arasında değerler gösterecek. Rüzgarın zayıflamasıyla birlikte hissedilen soğuğun artması bekleniyor.

4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar -11 ile -3 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 71–85 olurken rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinde kalacak.

5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklıklar bir miktar yükselse de gece saatlerinde don etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -10, en yüksek sıcaklığı 0 derece olacak.

Geçmiş yılların (1991–2020) ortalama verileriyle karşılaştırıldığında, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıkların mevsim normallerinin belirgin şekilde altında seyredeceği görülüyor. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma, don ve soğuk havaya bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.