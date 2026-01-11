Elazığ okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMUElazığ'da Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Kapıda

Elazığ, 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren kış mevsiminin en sert günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteorolojik veriler, hafta başında beklenen kar yağışının ardından sıcaklıkların dondurucu seviyelere gerileyeceğini gösteriyor. Özellikle hafta ortasında termometrelerin çift haneli eksi değerlere düşmesi bekleniyor.

Hafta Başında Kar Yağışı Etkili Olacak 12 Ocak Pazartesi günü Elazığ genelinde kar yağışlı bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklığın 2 derece, gece ise en düşük sıcaklığın 1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 96'ya kadar çıkacağı bu günde, rüzgarın saatte 15 kilometre hızla esmesi kar yağışının yer yer tipi şeklinde görülmesine neden olabilir. 13 Ocak Salı günü de kar yağışı etkisini sürdürecek; sıcaklıklar 0 ile 1 derece arasında kalarak dondurucu soğuğun ilk sinyallerini verecek.

Sıcaklıklar Sert Düşecek: Eksi 14 Dereceye Dikkat 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren yağış kenti terk ederken, yerini dondurucu bir ayaza bırakacak. Çarşamba günü hava sıcaklığının gündüz dahi eksi 4 dereceyi geçemeyeceği, gece ise eksi 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın en soğuk günü olması beklenen 15 Ocak Perşembe günü ise dondurucu soğuklar zirve yapacak. Perşembe gecesi termometrelerin eksi 14 dereceyi göstermesi beklenirken, gündüz sıcaklığı ise eksi 4 derecede çakılı kalacak.

Hafta Sonu Öncesi Buzlanma Riski 16 Ocak Cuma günü gökyüzü çok bulutlu bir hal alırken, sıcaklıklar eksi 8 ile 0 derece arasında seyretmeye devam edecek. Hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar nedeniyle il genelinde şiddetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar Yetkililer, özellikle Çarşamba ve Perşembe geceleri yaşanacak şiddetli soğuklar nedeniyle su tesisatlarında donma riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin ise yollarda oluşacak gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka kış ekipmanlarını bulundurmaları gerekiyor. Karaman ve çevre ilçelerdeki tarımsal faaliyetler için de zirai don uyarısı yapılmış durumda.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.