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Elazığ deprem SON DAKİKA! Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem kaç büyüklüğünde?

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Elazığ deprem SON DAKİKA! Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem kaç büyüklüğünde?
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Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Elazığ deprem kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem son dakika!

Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Elazığ deprem kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA!

Elazığ ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak açıklandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremin detaylarını araştırmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldiği ve 5.4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

ELAZIĞ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Elazığ'da hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.4 olarak açıklandı. Depremin merkez üssünün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olduğu bildirildi. Sarsıntı Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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