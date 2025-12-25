Ela Rümeysa Cebeci'nin babası, toplumda çok tanınmayan bir isim olan Fikri Cebeci'dir. 2025 yılı itibarıyla kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cebeci ailesi genellikle düşük profil yaşam tarzını tercih etmiş, özel yaşamlarını medyada öne çıkarmamıştır. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin babası kimdir? Fikri Cebeci kimdir? Fikri Cebeci kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN BABASI KİM?

Fikri Cebeci, kızının adı gündeme geldiğinde kişisel hayatıyla birlikte gündeme gelmiştir. Kamuya açık kaynaklarda mesleğiyle ilgili net bilgiler bulunmamakla birlikte, ailenin ticaret, inşaat ve sosyal hizmet alanlarıyla ilişkilendirildiği belirtilmektedir.

Fikri Cebeci, amcası Hamza Cebeci'nin kardeşidir; Hamza Cebeci daha bilinir bir kamu figürüdür. Böylece Ela Rümeysa'nın ailesi bazı sosyal ve toplumsal çevrelerde dikkat çekmiştir.

FİKRİ CEBECİ KİMDİR?

Fikri Cebeci hakkında resmi ve doğrulanmış bir biyografi medyada yer almamaktadır. Kamuoyunda bilinen ana bilgiler:

Ela Rümeysa Cebeci'nin babasıdır.

Hamza Cebeci'nin kardeşidir.

Ailesiyle birlikte ticaret, inşaat veya sosyal hizmetlerle ilişkilendirildiği belirtilmişse de bu alanlardaki faaliyetleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır.

FİKRİ CEBECİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fikri Cebeci'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili resmi açıklanmış bir veri kamuya açık değildir.

Ayrıca farklı kaynaklarda Cebeci ailesinin Düzce (özellikle Gümüşova) veya Rize kökenli olduğuna dair bilgiler de yer almakla birlikte bunlar resmi doğum bilgisi olarak teyit edilmemiştir.

ELA RÜMEYSA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bu nedenle memleketi İstanbul'dur.

Kariyerine medya alanında başlayan Cebeci, uzun süre İstanbul'da eğitim görmüş, ardından profesyonel yaşamına burada odaklanmıştır.

Ela Rümeysa Cebeci, medya sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir isimdir.