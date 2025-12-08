Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu davası ne oldu?

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla açılan dava, bugün Silivri'de gerçekleştirilen üçüncü duruşmayla gündemdeki yerini korudu. "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu, duruşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı?,Ekrem İmamoğlu davası ne oldu? İşte ayrıntılar...

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU? DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

İmamoğlu, saat 11.26'da alkışlar eşliğinde duruşma salonuna girdi. İzleyicilerin coşkusu, mahkeme başkanı tarafından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle sert bir uyarı ile karşılandı. Bu uyarı, duruşmanın siyasi hassasiyetini daha da öne çıkardı.

Hakimin diploma raporuna ilişkin görüşünü sorması üzerine İmamoğlu, davanın siyasi bir nitelik taşıdığını savundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasının ardından sürecin siyasi bir davaya dönüştüğünü belirten İmamoğlu, iddiaların amacının rakibini devre dışı bırakmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek diplomasının "tertemiz" olduğunu vurguladı.

HAKİMLE "FAKİRLİK" POLEMİĞİ

Duruşmada mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde ekonomik durumu ile ilgili yazdığı dilekçeyi gündeme getirdi:

"O dönem maddi durumunuz kötü müydü?"

İmamoğlu, bu soruya karşılık, fakir olmadıklarını ancak küçük nakit sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Hakime dönerek, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İmamoğlu, diplomasının sahte olmadığını mahkeme heyetine kanıtlarla sundu. Üniversiteye ait resmi belgeleri büyük boy baskılar halinde göstererek tüm evrakların kayıtlı ve eksiksiz olduğunu ifade etti:

"Gördüğünüz gibi bütün evraklarım yanımda ve hepsi aşama aşama kayıt altına alınmış. İyi ki saklamışım. Yarın birileri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde."

Hakime sorular yönelten İmamoğlu, belgelerin doğruluğunu ortaya koymaları halinde bağımsız bir karar verilip verilmeyeceğini sordu.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın diploma soruşturmasına dair yazısını mahkemeye gösterdi ve savcıların terfi süreçlerine dikkat çekti:

"Şunu yazan savcı terfi ediyor. Terfi edene de ettirene de akıl versinler. Bu dava yalnızca yargı üzerinden değil, akademik kurumlar üzerinden de siyasallaştırılıyor."

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'ın açıklamalarını eleştirerek, devlet üniversitelerinin talimatla hareket edemeyeceğini söyledi.









HAKİMLE POLEMİK: "GEREKİRSE SORGULANIRSINIZ"

İmamoğlu, iddianamedeki boşlukları ve niyet okumalarını eleştirerek, hâkime imalı bir şekilde yanıt verdi:

"19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hakim bey?"

Hâkim: "Burada sorgulanan ben değil, sizsiniz."

İmamoğlu: "Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey."

Bu diyalog, duruşmanın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI SONUÇLANDI MI?

Üçüncü duruşmada mahkeme, dosya üzerinde daha fazla inceleme yapılmasına karar vererek davayı erteledi. Bir sonraki duruşma 16 Şubat'ta Silivri'de gerçekleştirilecek. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? sorusunun cevabı henüz "hayır"; dava süreci devam ediyor.