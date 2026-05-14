EKPSS atamaları ne zaman, EKPSS tercihleri ne zaman?

Ekpss tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve EKPSS atamaları hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında engelli kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. EKPSS atama takvimi ve tercih tarihleri, başvuru sürecinin en kritik aşamalarını oluşturuyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü tercih sürecine çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih ekranının ÖSYM tarafından önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor. Ancak tercih tarihleriyle ilgili kesin takvim, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak Tercih Kılavuzu ile netlik kazanacak.

2026 EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2026 EKPSS tercih ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak Tercih Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kılavuzda engelli kadroları, kontenjan sayıları, başvuru koşulları ve yerleştirme kuralları ayrıntılı şekilde yer alacak. Tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin tüm resmi duyurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden adaylara ve kamuoyuna ilan edilecek.

EKPSS TERCİH GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS tercih kılavuzlarında yer alan kadrolara başvuru yapacak adayların belirli genel şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca belirli suçlardan mahkûm olmamak, askerlik şartlarını taşımak ve en az %40 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak da temel koşullar arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra adayların tercih edecekleri kadrolar için aranan özel şartları da karşılaması gerekiyor.