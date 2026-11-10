Ehliyet yaşı 17'ye mi düştü? Sürücü belgesi yaş sınırı değişti mi, kaç oldu? (B sınıfı ehliyet)

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ehliyet alma yaşının 17'ye düşürüldüğüne ilişkin iddialar, son günlerde sürücü adayı olmak isteyen gençlerin ve ailelerinin gündemine geldi. Özellikle Avrupa'da genç sürücülere yönelik düzenlemelerin ardından Türkiye'de de otomobil kullanma yaşının değiştiği yönündeki paylaşımlar merak uyandırdı. Ancak sürücü belgesi alabilmek için gereken yaş şartları, ehliyet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Peki, ehliyet yaşı 17'ye mi düştü, B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır? İşte 2026 yılı itibarıyla geçerli yaş sınırları...

EHLİYET YAŞI 17'YE Mİ DÜŞTÜ?

Hayır. Türkiye'de otomobil kullanmak için gerekli olan B sınıfı sürücü belgesinin yaş sınırı 17'ye düşürülmedi. 2026 yılı itibarıyla yürürlükteki Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre B sınıfı ehliyet alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (NVİ) sürücü belgelerine ilişkin bilgilendirmesinde de B sınıfı ehliyet için 18 yaş şartı yer alıyor. Dolayısıyla 17 yaşındaki kişiler, mevcut mevzuata göre otomobil kullanma yetkisi veren B sınıfı sürücü belgesi alamıyor.

17 YAŞINDA EHLİYET ALINIR MI?

Türkiye'de bazı sürücü belgesi sınıfları için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Bu nedenle 17 yaşındaki kişiler, gerekli diğer şartları da karşılamaları halinde M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgelerine başvurabiliyor.

M sınıfı: Motorlu bisiklet (moped) kullanmak isteyenler için düzenleniyor.

A1 sınıfı: Belirli güç ve motor hacmi sınırları içindeki hafif motosikletleri kapsıyor.

B1 sınıfı: Dört tekerlekli hafif motorlu araçların kullanılması için veriliyor.

Bu sınıflar, B sınıfı otomobil ehliyetiyle aynı yetkiyi sağlamıyor. Bu nedenle 17 yaşında ehliyet alınabilmesi, otomobil kullanma yaşının da 17'ye indirildiği anlamına gelmiyor.

B SINIFI EHLİYET YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

B sınıfı sürücü belgesi için yaş şartında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Otomobil ve kamyonet kullanma yetkisi veren bu ehliyet sınıfına başvurabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

Sosyal medyada yayılan 17 yaş iddialarının, Avrupa'da genç sürücülerin refakatçi eşliğinde araç kullanmasına yönelik düzenlemelerin Türkiye'deki mevzuatla karıştırılmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak Türkiye'de bu yönde yürürlüğe girmiş bir yaş indirimi bulunmuyor.

2026 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Türkiye'de sürücü belgesi alabilmek için gereken asgari yaş, kullanılacak aracın türüne ve ehliyet sınıfına göre belirleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre 2026 yılında geçerli yaş şartları şöyle:

16 yaş: M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgeleri.

18 yaş: A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgeleri.

20 yaş: A sınıfı sürücü belgesi. Bu sınıfta doğrudan yaş şartı 24 olarak uygulanırken, en az iki yıllık A2 ehliyet deneyimi bulunanlar için 20 yaş şartı geçerli.

21 yaş: C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgeleri.

24 yaş: D ve DE sınıfı sürücü belgeleri.

Bu yaşların tamamlanmış olması gerekiyor. Sürücü belgesi alacak kişilerin ayrıca ilgili sınıf için aranan sağlık, eğitim ve sınav şartlarını da karşılaması isteniyor.

EHLİYET YAŞI DEĞİŞTİ Mİ?

2026 yılı itibarıyla Türkiye'de sürücü belgesi sınıflarına ilişkin asgari yaş şartlarında, B sınıfı ehliyetin 17 yaşına indirilmesini sağlayan bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut kurallar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesinde yer alıyor.

Bu nedenle 17 yaşındaki gençler, mevzuatta belirtilen şartları karşılamaları halinde M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet alabilirken otomobil kullanmak için B sınıfı sürücü belgesi alabilmek adına 18 yaşını doldurmayı beklemek zorunda