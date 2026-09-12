Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, eğitim ödeneği yattı mı 2026?

2026 eğitim ödeneği için araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlere her eğitim öğretim yılı öncesinde ödenen eğitim ödeneğinin bu yıl hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. “Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğretmenlerin eğitim ödeneğine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Öğretmenler tarafından “kırtasiye parası” olarak da bilinen eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yılki tutarı belli oldu. MEB tarafından belirlenen hazırlık ödeneği 8 bin 665,32 TL olarak açıklandı.

Öğretmenlerin merak ettiği bir diğer konu ise ödemelerin hesaplara hangi tarihte geçeceği oldu. Eğitim ödeneği ödemeleri 1 Eylül 2026 itibarıyla başlarken, paranın hesaba yatırılacağı tarih illere ve yürütülen muhasebe işlemlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2026 NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneği 8.665,32 TL olarak belirlendi. Söz konusu ödeme, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlık ve eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla yılda bir kez gerçekleştiriliyor.

Eğitim ödeneğinin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesinde yer alan düzenleme esas alınıyor. Ödeme tutarı, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda ortaya çıkıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı eğitim ödeneği için ödeme süreci 1 Eylül itibarıyla başladı. Ancak ödemelerin tüm öğretmenlerin hesaplarına aynı gün aktarılması gerekmiyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülen muhasebe işlemleri ile okul yönetimlerinin gerçekleştirdiği bordro süreçleri, ödeme tarihinin değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle öğretmenlerin eğitim ödeneğinin hesaplarına geçiş tarihi görev yaptıkları il ve ilçeye göre farklılık gösterebilir. Ödemelerin eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Eğitim ödeneği ödeme sürecinin başlamasının ardından öğretmenler kendi banka hesaplarını ve maaş hesap hareketlerini kontrol etmeye başladı. Ödeneğin hesaba geçip geçmediği, ilgili kurumun ödeme işlemlerini hangi tarihte tamamladığına bağlı olarak değişebiliyor.

Aynı il veya ilçede görev yapan öğretmenlerin ödemeleri dahi idari süreçlerin tamamlanma zamanına göre farklı tarihlerde hesaplara yansıyabilir. Bu nedenle eğitim ödeneği hesabına henüz geçmeyen öğretmenlerin, görev yaptıkları okul yönetimi veya bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğünden bilgi almaları mümkün.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NET OLARAK NE KADAR?

MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı 8.665,32 TL olarak duyuruldu. Ancak açıklanan tutar üzerinden yapılabilecek yasal kesintiler nedeniyle öğretmenin hesabına yatırılacak net miktar farklı olabilir.

Öğretmenlerin eline geçecek kesin tutar, bordro işlemleri sırasında uygulanan kesintilere ve kişinin görev durumuna göre şekillenebilir. Bu nedenle banka hesabına yansıyacak miktar, bordro üzerinden kesinleşecektir.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başladı. Öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Eğitim ödeneği de öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlık sürecinde ortaya çıkan kırtasiye ve benzeri giderlerine katkı sağlamak amacıyla öğretim yılı başında ödeniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2026 ÖDEME DURUMU

2026-2027 eğitim öğretim yılı için eğitim ödeneği 8.665,32 TL olarak belirlenirken, ödeme süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Ödeneğin öğretmenlerin hesaplarına geçiş tarihi ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin muhasebe işlemleri ile bordro süreçlerinin tamamlanmasına göre değişebiliyor.

Bu nedenle “Eğitim ödeneği yattı mı?” sorusunun yanıtı öğretmenin görev yaptığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ödeme sürecinin eylül ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.