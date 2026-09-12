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AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
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AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydının gündeme gelmesinin ardından görevinden istifa etti. Diyarbakırlı, yaptığı açıklamada istifa kararını teşkilatın zarar görmemesi amacıyla kendi iradesiyle aldığını belirtirken, ses kaydı üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.

  • AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydının yarattığı tartışmaların ardından görevinden istifa etti.
  • Diyarbakırlı, şahsını hedef alan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattı.
  • Diyarbakırlı, teşkilatın zarar görmemesi amacıyla istifa kararını kendi iradesiyle aldı.

Ak Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydının yarattığı tartışmaların ardından görevinden istifa etti. Diyarbakırlı, şahsını hedef alan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirterek, teşkilatın zarar görmemesi amacıyla istifa kararını kendi iradesiyle aldığını açıkladı.

SES KAYDI GÜNDEM OLMUŞTU

Kilis'te bir süredir sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının Diyarbakırlı'ya ait olduğu ileri sürülmüştü. Kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının eski görevine dönme talebine ilişkin konuşmaların yer aldığı iddia edilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Söz konusu kayıtta erkek sesinin kadına, “Beni nasıl ikna edeceksin?” ve “Evde tek misin?” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülmüştü. Ses kaydı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Diyarbakırlı'nın açıklama yapması beklenmişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

AK Parti İl Başkanı Diyarbakırlı, iddiaların ardından yaptığı açıklamada sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisini hedef alan ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını savunarak kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağını belirtmişti. Söz konusu kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve tehdit, iftira ve manipülasyona karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Diyarbakırlı yaşanan tartışmaların teşkilata zarar vermemesi amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti ve kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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