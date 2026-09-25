Efsane Avcısı 2: Kral Süleyman’ın Hazinesi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kral Süleyman’ın Hazinesi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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EFSANE AVCISI 2: KRAL SÜLEYMAN'IN HAZİNESİ FİLMİ KONUSU NE?

Filmin merkezinde, Metropolitan Kütüphanesi'nde görev yapan ve Excalibur Kılıcı ile Torino Kefeni gibi tarihi ve gizemli eserleri korumakla yükümlü olan kütüphaneci Flynn Carsen yer alıyor. Kristal Kafatası'nı Utah'ta ele geçirdikten sonra Flynn'e postayla Kral Süleyman'ın Madenleri'nin gizli konumunu gösteren bir harita ulaşıyor. Ancak harita kısa süre sonra çalınıyor.

Akıl hocası Judson, Flynn'e madenlerde saklanan Süleyman'ın Anahtarı adlı kitabın, onu okuyana zaman ve mekân üzerinde hakimiyet sağlayacağını anlatıyor. Haritanın çözülebilmesi için gereken efsane parçası ise Fas'taki Roma kalıntılarının yakınında, Volubilis'te bulunuyor. Kazablanka'ya giden Flynn, burada General Samir liderliğindeki paralı askerlerin hedefi haline geliyor. Kazı alanında çalışan arkeolog Emily Davenport ile güçlerini birleştiren Flynn, yolda yerli rehber Jomo'yu da ölümden kurtarıyor ve üçlü, Afrika'nın vahşi topraklarında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

EFSANE AVCISI 2: KRAL SÜLEYMAN'IN HAZİNESİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Flynn Carsen karakterine hayat veren Noah Wyle yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosu şöyle:

Noah Wyle – Flynn Carsen

Gabrielle Anwar – Emily Davenport

Bob Newhart – Judson

Jane Curtin – Charlene

Olympia Dukakis – Margie Carsen

Erick Avari – General Samir

Hakeem Kae-Kazim – Jomo

Robert Foxworth – Jerry Amca

EFSANE AVCISI 2: KRAL SÜLEYMAN'IN HAZİNESİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Efsane Avcısı 2: Kral Süleyman'ın Hazinesi, 2006 yapımı Amerikan fantastik-macera filmi olarak izleyici karşısına çıktı. Televizyon filmi olarak hazırlanan yapım, ilk kez 3 Aralık 2006'da Amerikan kablolu kanalı TNT'de yayınlandı. Filmin çekimleri de gösterimden önce, 2006 yılında tamamlandı.

EFSANE AVCISI 2: KRAL SÜLEYMAN'IN HAZİNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hikâyesi Fas'tan Kenya'ya uzanan film, Afrika'nın etkileyici doğal manzaralarını ekrana taşıyor. Yapımın çekimleri büyük ölçüde Güney Afrika'da gerçekleştirildi. Filmde Kazablanka, Volubilis ve Doğu Afrika sahnelerinde gösterilen çöller, savanlar ve antik kalıntılar, yapımın macera atmosferini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

FİLMİN YÖNETMENİ VE YAPIM EKİBİ

Filmin yönetmen koltuğunda, Star Trek serisindeki Komutan Riker rolüyle de tanınan Jonathan Frakes oturuyor. Senaryoyu Marco Schnabel kaleme alırken, yapımcılar arasında Dean Devlin ve başrol oyuncusu Noah Wyle da bulunuyor. Yaklaşık 92 dakikalık yapım, Electric Entertainment tarafından hazırlandı.

EFSANE AVCISI SERİSİNDE KAÇ FİLM VAR?

Kral Süleyman'ın Hazinesi, The Librarian serisinin ikinci filmi. Serinin ilk filmi 2004 yapımı The Librarian: Quest for the Spear, üçüncü filmi ise 2008'de yayınlanan The Librarian: The Curse of the Judas Chalice oldu. Seri daha sonra The Librarians adlı televizyon dizisiyle devam etti.

EFSANE AVCISI 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Aksiyon, macera ve komediyi bir arada sunan yapım, IMDb'de 10 üzerinden 6,1 puana sahip. Indiana Jones tarzı hazine avı hikâyelerini sevenlerin ilgiyle izlediği film, mizahi diyalogları ve bulmaca dolu kurgusuyla dikkat çekiyor.